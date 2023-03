Alphacool lance les nouveaux coussins thermiques souples APEX.



Alphacool lance les nouveaux coussinets thermiques souples APEX disponibles en 16W/mk et 18W/mk. Les tampons thermiques Alphacool APEX Soft Thermal Pads sont faciles à découper et à installer sur les VRM des cartes mères, les VRM des cartes graphiques, les puces mémoires et autres applications. Ces coussinets sont disponibles en 100x100mm et 120x20mm, chaque taille étant disponible en 0,50mm, 1mm et 1,50mm d'épaisseur. Les tampons thermiques Alphacool APEX Soft Thermal Pads sont destinés aux passionnés grâce à leur dissipation thermique supérieure à celle des tampons thermiques courants du marché, dont les propriétés de dissipation thermique sont de l'ordre de 12-13 W/mK.







Communiqué de presse



Excellente conductivité thermique grâce aux nouveaux pads thermiques Apex Soft ! Les tampons thermiques haute performance d'Alphacool offrent de nombreux avantages par rapport à un tampon standard. Grâce à leur grande compressibilité et à leur adhésivité naturelle, ils s'adaptent parfaitement aux surfaces, compensent les inégalités entre les composants électroniques et améliorent ainsi considérablement le transfert de chaleur. Ainsi, l'énorme chaleur résiduelle des convertisseurs de tension et des VRAM des cartes graphiques, mais aussi des consoles de jeux PlayStation et Xbox, peut être dissipée efficacement, ce qui augmente considérablement les performances et la durabilité. Les patins de conduction thermique peuvent également être utilisés pour refroidir une grande variété de composants électroniques loin du refroidissement par eau des PC, grâce à leur isolation électrique considérable et au grand nombre de variantes en termes d'épaisseur et de dimensions.



Les patins de conduction thermique Soft d'Apex sont disponibles en deux niveaux de puissance, 16 W/mK et 18 W/mK, et en trois épaisseurs, 0,5 mm, 1 mm et 1,5 mm.



Disponibilité et Prix



- Alphacool Apex Thermal Pad Soft 16W/mk 100x100x0.5mm ~ 49.98 euros,

- Alphacool Apex Thermal Pad Soft 16W/mk 100x100x1.5mm ~ 149.98 euros,

- Alphacool Apex Thermal Pad Soft 16W/mk 100x100x1mm ~ 89.98 euros,

- Alphacool Apex Thermal Pad Soft 16W/mk 120x20x0.5mm ~ 19.98 euros,

- Alphacool Apex Thermal Pad Soft 16W/mk 120x20x1.5mm ~ 49.98 euros,

- Alphacool Apex Thermal Pad Soft 16W/mk 120x20x1mm ~ 39.98 euros.



- Alphacool Apex Thermal Pad Soft 18W/mk 100x100x0.5mm ~ 99.98 euros,

- Alphacool Apex Thermal Pad Soft 18W/mk 100x100x1.5mm ~ 199.98 euros,

- Alphacool Apex Thermal Pad Soft 18W/mk 100x100x1mm ~ 139.98 euros,

- Alphacool Apex Thermal Pad Soft 18W/mk 120x20x0.5mm ~ 26.98 euros,

- Alphacool Apex Thermal Pad Soft 18W/mk 120x20x1.5mm ~ 59.98 euros,

- Alphacool Apex Thermal Pad Soft 18W/mk 120x20x1mm ~ 49.98 euros.



Les Alphacool APEX Soft Thermal Pads sont maintenant disponibles sur Alphacool.com



VORTEZ