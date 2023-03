MSI lance la GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE 12G.



MSI a introduit deux nouvelles cartes graphiques, la GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE 12G et la GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8GD6X OC pour le marché de détail.



La "GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE 12G" est doté d'un couvercle, d'une pale de ventilateur et d'une plaque arrière blancs, ainsi que d'un triple ventilateur composé de TORX FAN 5.0, CORE PIPE et AIR ANTEGRADE FIN avec des encoches en forme de V. Il utilise des pièces de haute qualité telles que des inducteurs carbonylés à haute efficacité (HCI) et DrMOS pour le circuit d'alimentation. Il utilise des pièces de haute qualité telles que des inducteurs carbonylés à haute efficacité (HCI) et des DrMOS pour le circuit d'alimentation. Il possède 7 680 cœurs CUDA, une horloge boost de 2 745 MHz, une vitesse de mémoire de 21 Gbps, une largeur de bus de mémoire de 192 bits et une mémoire vidéo GDDR6X de 12 Go.















La "GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8GD6X OC" est dotée d'une mémoire vidéo GDDR6X à haute vitesse et d'un refroidisseur à double ventilateur composé de TORX FAN 3.0. Elle possède 4 864 cœurs CUDA, une horloge boost de 1 695 MHz, une vitesse de mémoire de 19 Gbps, une largeur de bus mémoire de 256 bits et une mémoire vidéo GDDR6X de 8 Go. Le prix de vente estimé est de 69 800 yens, taxes comprises.











Le prix de marché estimé pour la GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE 12G est d'environ 1 105 Dollars, tandis que la GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8GD6X OC est d'environ 499 Dollars. Les deux cartes graphiques sont disponibles immédiatement.



THE GURU3D