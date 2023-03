Cherry dévoile le clavier KW 9200 MINI avec connexion sans fil 2,4 GHz, Bluetooth et filaire.



Avec le KW 9200 MINI, CHERRY présente un produit haut de gamme qui ne laisse rien à désirer en termes de caractéristiques techniques, de qualité et de design. Le clavier extra-plat au format compact est parfaitement adapté à divers domaines d'application et à un mode de vie mobile. Si vous souhaitez un clavier compact aussi confortable à utiliser qu'un clavier de taille normale, le KW 9200 MINI est le choix idéal. Avec quatre canaux de transmission différents, ce clavier multi-appareils sans fil est prêt pour un travail flexible dans n'importe quel environnement d'application, qu'il soit privé ou professionnel. Le KW 9200 MINI se glisse dans n'importe quel sac, aussi petit soit-il, lorsqu'il est transporté d'un endroit à l'autre. Ce petit bijou est livré avec un étui de protection en plastique recyclé.















Compatibilité - un vrai multitalent



Il n'y a pratiquement aucune limite lorsqu'il s'agit de connecter le KW 9200 MINI à un appareil final. Grâce à sa capacité multi-dispositifs, le clavier peut être connecté simultanément à quatre dispositifs finaux différents via différents canaux. Les touches F1-F4 permettent de passer facilement d'un mode de connexion à l'autre et de contrôler l'appareil souhaité.



Deux canaux sont disponibles en mode Bluetooth. Qu'il s'agisse d'un PC de bureau, d'un ordinateur portable ou d'une tablette, le KW 9200 MINI fonctionne avec pratiquement tous les appareils compatibles Bluetooth. Par exemple, vous pouvez utiliser votre ordinateur portable via le premier canal Bluetooth et passer en quelques secondes à votre tablette sur le deuxième canal Bluetooth. Pour le mode RF, il suffit de brancher le nano récepteur fourni sur un port USB libre de votre PC. Appuyez sur F1 et vous êtes directement connecté.



Le câble fourni avec un connecteur USB-A/USB-C ne sert pas uniquement à recharger la batterie intégrée : sélectionnez le mode câble sur F4 pour activer également le transfert de données via le câble. Il est parfait pour les environnements où la transmission sans fil n'est pas souhaitée. Le mini-clavier est également très économique, même en mode RF ou Bluetooth. Une seule charge de batterie vous permet de travailler pendant des semaines sans recharge. Bien entendu, vous pouvez continuer à utiliser le clavier pendant qu'il se recharge.



Des fonctions intelligentes pour plus de productivité



Si vous pensez que le design compact et minimaliste vous prive des avantages d'un clavier de grande taille, vous vous trompez. Ce petit appareil polyvalent dispose de nombreuses fonctions utiles. Par exemple, vous pouvez accéder à des fonctions spéciales telles que le contrôle de l'image ou du volume en appuyant sur la touche FN. Les fonctions multimédias telles que la lecture/pause et la sélection des pistes n'ont pas non plus été oubliées. Si vous souhaitez accéder en permanence aux fonctions spéciales, il vous suffit d'appuyer sur la touche FN pour la verrouiller.



L'affichage intégré de l'état de la batterie est très utile au quotidien. Le mini-clavier sans fil fait clignoter ses LED pour indiquer à temps que la batterie au lithium a besoin d'être rechargée. Les LED d'état intégrées aux touches sont également très utiles au quotidien. Elles indiquent lorsque la touche Majuscule ou la touche de verrouillage FN est activée. La recherche fastidieuse des fonctions actives appartient ainsi au passé.



La recette du succès - le mécanisme de ciseaux CHERRY SX



De bonnes caractéristiques de frappe sont essentielles pour tout clavier. Le mécanisme de ciseaux du CHERRY SX fait de la frappe sur ce clavier sans fil compact un moment privilégié. Les touches de type ordinateur portable sont légèrement concaves, ce qui permet à vos doigts de les contourner sans que vous ayez à regarder. La technologie de ciseaux SX exclusive à CHERRY offre une expérience de frappe très silencieuse et précise et vous permet de faire glisser vos doigts sans effort sur les touches.



Un look minimaliste avec des avantages ergonomiques



Le KW 9200 MINI a beau être petit, il n'en reste pas moins un clavier haut de gamme à part entière. Bien sûr, il est parfaitement adapté à une utilisation mobile, mais il déploie également tous ses atouts sur votre bureau. Grâce à ses dimensions compactes, il prend très peu de place, ce qui vous permet de garder votre bureau bien rangé. Cela présente également des avantages sur le plan de l'ergonomie : Par rapport aux claviers de taille standard, le bras de la souris est plus proche du clavier. Cela entraîne automatiquement une meilleure position de l'épaule et peut réduire les tensions.



Le KW 9200 MINI est un exemple parfait de la manière dont le design et la fonction peuvent se compléter parfaitement. Le clavier sans fil donne un aspect plus ordonné à votre bureau et s'inscrit à 100 % dans l'air du temps. La combinaison de dimensions ultra-minces et de touches sur fond rouge discret est à la fois élégante et moderne. La philosophie du design minimaliste s'applique également à l'emballage, qui ne contient pas de plastique et qui est aussi petit que possible.



CARACTÉRISTIQUES :



- Clavier compact rechargeable multi-appareils avec connexion sans fil 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 et connexion par câble,

- 4 canaux de transmission : Deux canaux Bluetooth 5.0 low energy, un canal sans fil 2,4 GHz et un canal câblé,

- Récepteur nano extra-plat pour un fonctionnement sans fil,

- Câble amovible USB-A vers USB-C pour le transfert de données et le chargement de la batterie au lithium,

- Cryptage AES-128 en mode Bluetooth et 2,4 GHz,

- Comprend un étui de transport en plastique recyclé,

- Mécanisme de ciseaux précis CHERRY SX pour une sensation d'utilisation idéale,

- Les LED d'état indiquent la faiblesse de la batterie et l'état de charge,

- LED d'état intégrées directement dans les touches CAPS LOCK, NUM et FN,

- Accès facile aux fonctions spéciales via la touche FN,

- Les LED de couleur indiquent la connexion sélectionnée,

- Étiquettes durables pour les touches,

- Plaque métallique solide dans le clavier,

- Pieds stables et escamotables pour le réglage de la hauteur,

- Dimensions minces et extra-compactes - idéal pour les déplacements,

- Esthétique avec ses touches rouges et son design minimaliste.



Disponibilité et Prix



Le CHERRY KW 9200 MINI sera disponible le 23 mars 2023 dans la boutique CHERRY et dans les magasins de détail. Le prix de vente TTC recommandé est de 84.99 euros. L'emballage comprend le clavier, une housse de transport, un câble USB-A vers USB-C et un petit dongle USB supplémentaire pour le fonctionnement sans fil.



TECHPOWERUP