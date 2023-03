AMD Ryzen 7045HX3D "Dragon Range" avec 3DV Cache devrait être techniquement possible.



Il y a deux développements distincts dans l'espace des processeurs clients pour AMD : premièrement, ses processeurs Ryzen 7000X3D pour ordinateurs de bureau ont réussi à conserver leur compétitivité en termes de performances de jeu par rapport aux processeurs Intel 13th Gen Core "Raptor Lake" les plus rapides ; et deuxièmement, ses processeurs mobiles Ryzen 7045HX "Dragon Range" suscitent l'intérêt de la communauté des ordinateurs portables du segment enthousiaste, où son processus avancé 5 nm + 6 nm cause des dommages aux processeurs mobiles 13th Gen Core en termes de performance/Watt et de performances de jeu. AMD peut-elle monter d'un cran ? Techniquement, oui.







Il devrait être techniquement possible pour AMD de construire des modules multi-puces "Dragon Range" en utilisant des CCD "Zen 4" + 3D Vertical Cache (CPU complex dies), de la même manière qu'elle l'a fait pour la pile de produits de bureau. Un tel processeur aurait soit un CCD avec le cache 3DV pour un nombre de cœurs de CPU allant jusqu'à 8 cœurs/16 threads, soit un dispositif similaire au 7950X3D de bureau, dans lequel l'un des CCD a le cache 3DV, tandis que l'autre est un CCD "Zen 4" normal, pour des nombres de cœurs allant jusqu'à 16 cœurs/32 threads. Mais AMD construira-t-elle de telles puces ? Cela dépendra beaucoup des volumes de L3D (les puces 6 nm avec la mémoire cache verticale 3D de 64 Mo qui fonctionne à 2,5 To/s), de la production de CCD avec cache 3DV et de la capacité d'AMD à atteindre les bons chiffres de performance/Watt par rapport aux processeurs mobiles 8P+16E "Raptor Lake" les plus rapides d'Intel.







Dans une interview accordée à la publication technologique coréenne Quasar Zone, Eddy Chang, responsable du développement des clients et des activités d'AMD, a déclaré que l'entreprise "planifierait ses produits en fonction des conditions du marché", en réponse à une question sur la possibilité pour AMD d'étendre le cache 3DV à d'autres segments de produits, tels que les SKU de bureau Ryzen 5 moins chers, ou les processeurs mobiles. Le seul processeur mobile qu'AMD possède dans sa pile et auquel il pourrait facilement intégrer le cache 3DV serait le "Dragon Range", puisque l'effort d'ingénierie se limiterait à l'ajout d'un CCD équipé du cache 3DV et à l'optimisation de la gestion de l'énergie de la puce.



TECHPOWERUP