Glorious annonce la date de lancement de la souris de jeu Model O 2.



Le 14 mars à 11 heures, heure centrale, la Model O 2 sera entièrement en stock et disponible à l'achat sur la boutique en ligne de Glorious.

Cette souris qui change la donne a été repensée et améliorée de manière significative avec des mises à jour de pointe. Son nouveau design est meilleur, plus rapide, plus fort et plus précis que l'original. Disponible en version filaire et sans fil - Le modèle O 2 est plus fort, plus rapide, plus léger et plus précis que l'original.



Il présente des améliorations de pointe, notamment le nouveau capteur optique BAMF 2.0, une coque optimisée et repensée, 80 millions de clics nets (300 % d'augmentation), et bien plus encore. La version sans fil offre une autonomie de batterie nettement supérieure et de nouveaux modes de connectivité hybrides (2,4 GHz/Bluetooth).



Soyez l'un des premiers à mettre la main sur cette souris qui change la donne. Nous nous attendons à une forte demande et disposons d'une capacité d'exécution quotidienne limitée, c'est pourquoi nous recommandons de passer commande le plus tôt possible.







La Model O 2 conserve la même forme que la Model O originale avec une coque entièrement repensée. Le résultat est une souris de jeu beaucoup plus solide et équilibrée que son prédécesseur. Notre objectif était de créer une souris avec une parfaite répartition du poids, une qualité de construction et une prise en main confortable, sans perdre en intégrité structurelle.



Nous avons introduit un tout nouveau design de boutons divisés, qui améliore considérablement la cohérence et la réactivité sur une surface beaucoup plus grande. En outre, les boutons du O 2 sont dotés de rainures plus profondes pour éviter que vos doigts ne glissent dans les moments cruciaux. Une nouvelle surface texturée améliorée offre une prise en main beaucoup plus confortable et sûre pendant les sessions de jeu intenses.















Avec le modèle O 2 Wireless, vous pouvez désormais bénéficier d'une double connectivité, avec la possibilité de basculer entre le mode Performance pour une connexion ultra-rapide et sans décalage, et le nouveau mode Bluetooth "Efficacité", pour une autonomie de 210 heures, soit plusieurs semaines d'utilisation ininterrompue ! Il permet également une connectivité plus universelle, ce qui signifie que vous pouvez le connecter à des PC, des ordinateurs portables, des tablettes et même des téléphones !



Le modèle O 2 est équipé du tout nouveau capteur optique BAMF 2.0, qui offre une précision et une réactivité inégalées. BAMF 2.0 inclut la technologie Motion Sync, qui garantit que les mouvements de la souris sont parfaitement synchronisés avec les actions à l'écran. Cela se traduit par une expérience de jeu transparente et fluide, sans décalage ni retard. BAMF 2.0 étend la plage de DPI (points par pouce) jusqu'à 26 000 pour un contrôle plus fin de la sensibilité. L'IPS (pouces par seconde) a également été considérablement amélioré pour un suivi plus précis des mouvements.



La gamme Model O 2 est disponible en pré-commande sur le Glorious Web Store : Cliquez ICI.



