La NVIDIA GeForce RTX 4070 devrait être lancée le 13 avril 2023.



Il a été confirmé que la NVIDIA GeForce RTX 4070 (non-Ti) sera lancée en avril, mais la date de la rumeur a été précisée comme étant le 13 avril. Le dernier rapport provient d'un leaker bien connu, hongxing2020, sur Twitter, qui a de bons antécédents et qui avait des dates correctes pour les lancements des séries RTX 30 et RTX 40. Au cas où vous l'auriez manqué, la NVIDIA GeForce RTX 4070 est basée sur le même GPU AD104 que la RTX 4070 Ti, avec un peu moins de cœurs, mais avec les mêmes spécifications de mémoire que la version Ti.







Cela signifie que la GeForce RTX 4070 devrait comporter 46 multiprocesseurs de streaming (SM), ce qui devrait lui permettre de disposer de 5 888 cœurs CUDA. Elle sera équipée de 12 Go de mémoire GDDR6 sur une interface mémoire de 192 bits. Le TDP serait de 200 W. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles NVIDIA pourrait avoir trois SKU différents pour la RTX 4070, avec 16 Go, 12 Go et 10 Go de VRAM, mais jusqu'à présent, cela n'est resté qu'une vague rumeur provenant des dépôts réglementaires de la Commission économique eurasienne (CEE). NVIDIA complète peu à peu la gamme RTX 40, et nous espérons donc ne pas avoir à attendre trop longtemps pour des mises à jour sur la RTX 4060 Ti et la RTX 4060. NVIDIA et son fondateur et CEO, Jensen Huang, tiendront la keynote d'ouverture de la GTC le 21 mars, nous pourrions donc obtenir au moins quelques mises à jour sur la future gamme GeForce.



