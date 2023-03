ZOTAC présent sur IT Partners

ZOTAC a le plaisir d’annoncer sa participation à la prochaine édition d’IT Partners, les 15 et 16 mars prochains, à Disneyland Paris.



Cette année, le constructeur sera présent aux côtés du distributeur d’1foTrade, sur le stand D58.



Enrico Signorelli, responsable des ventes France, et l’équipe ZOTAC Europe auront le plaisir de vous accueillir pour évoquer les gammes produits et leur vision du marché français.