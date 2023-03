HARDWARE ARCHIVE nous propose une nouvelle vidéo sur un unboxing de colis envoyé par des abonnés.







Dans cette vidéo unboxing, je vous présente des composants rétro et certains sont vraiment surprenants voir inconnus !



Cela permet de découvrir et surtout de redécouvrir du matériel qui était au top à une époque où il ne fallait pas forcément vendre sa maison pour avoir un PC correct !



