Nacon dévoile une vidéo de gameplay de RoboCop : Rogue City et reporte la date de sortie à septembre 2023.



Bienvenue à Détroit, où la criminalité est omniprésente alors que la ville est au bord de la ruine, les gens se battant pour des miettes alors que d'autres mènent une vie de luxe extravagante. Le contrôle de la police de Détroit a été confié à la société Omni Consumer Products pour tenter de rétablir l'ordre. Vous êtes cette solution, RoboCop, un cyborg chargé de protéger la ville.











Le retour triomphal de RoboCop ne se ferait pas sans l'homme qui a donné vie à ce rôle, et nous sommes ravis de vous annoncer que Peter Weller assurera le doublage dans le jeu. Appréciez ce premier aperçu du gameplay et, pour mémoire, "mort ou vif, tu viens avec moi !".



Devenez le héros emblématique, mi-homme, mi-machine, tout flic, et tentez de faire régner la justice dans les rues dangereuses et criminelles du vieux Détroit. Armé de votre fidèle Auto-9, de votre force fabriquée en usine, de vos années d'expérience dans la police et d'une variété d'outils à votre disposition, vous combattrez les forces qui cherchent à détruire la ville que vous appelez votre foyer dans une toute nouvelle chasse à la vérité explosive à la première personne. Vous avez le pouvoir de décider comment remplir les directives principales à votre manière, mais au fur et à mesure que l'histoire se déroule, soyez prudent car la corruption et la cupidité ne connaissent pas de limites.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Préparez-vous à... PROTÉGER LES INNOCENTS ET FAIRE RESPECTER LA LOI !



RoboCop : Rogue City sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S en septembre 2023.



Pour en savoir un peu plus : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP