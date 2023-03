Sabrent et Phison collaborent à l'élaboration d'un disque SSD PCIe Gen 5 record.



Au cours des derniers mois, nous avons vu apparaître une multitude de nouveaux systèmes qui prennent tous en charge les capacités des SSD de la génération 5. Quelques entreprises ont même lancé des SSD de la génération 5 dont la capacité atteint 10 000 Mo/s. Chez Sabrent, nous avons travaillé d'arrache-pied pour commercialiser ce nouveau produit tout en collaborant étroitement avec Phison pour développer notre nouvelle gamme de SSD Gen 5 afin de repousser les limites à 14 000 Mo/s. Nous avons dû relever de nombreux défis avec ces nouveaux produits pour répondre à nos exigences strictes en matière de nouveaux disques durs pour notre gamme de produits de haute qualité. Nous avons travaillé pour fabriquer le meilleur SSD Gen 5 possible afin d'améliorer les performances du système et l'expérience de l'utilisateur. Ici, notre nouveau SSD Sabrent Rocket X5 Gen 5 est testé selon nos spécifications.







Nous présenterons des exemples de ce que nous avons créé pour démontrer notre engagement à apporter la plus haute qualité et les produits les plus performants sur le marché. Il ne fait aucun doute que beaucoup ont déjà vu les résultats des échantillons Tech Demo envoyés par Phison. Notre objectif est d'améliorer ces résultats et d'augmenter les performances autant que possible. À ce stade, nous avons dépassé les 12 000 Mo/s avec la technologie disponible. Nous aimerions montrer ci-dessous un échantillon de ce que nous sommes capables de réaliser avec la démonstration technologique que nous vous présentons aujourd'hui.







Lors de nos tests CrystalDiskMark, nous avons battu des records. Plus de 12 000 Mo/s en lecture séquentielle et près de 12 000 Mo/s en écriture séquentielle, des chiffres à faire pâlir d'envie. La technologie nous empêche pour l'instant d'atteindre l'objectif de 14 000 Mo/s, mais nous pensons qu'il sera atteint plus tard.



La nouvelle Rocket X5 est encore en cours de réglage, et nous nous attendons à ce que les performances s'améliorent encore. Ce produit doit encore être fini et finalisé, mais nous allons de l'avant avec la technologie dont nous disposons actuellement. Pour ne citer que quelques éléments, beaucoup de choses peuvent changer, y compris le nom et l'étiquette. Comme nous travaillons en étroite collaboration avec Phison, de nouvelles technologies sont en cours d'élaboration, et Phison nous aide à pousser plus loin ce dont nous disposons aujourd'hui pour obtenir des résultats révolutionnaires.



Restez à l'écoute de Sabrent pour obtenir des informations sur nos autres produits les plus performants à l'approche de leur sortie. Notre laboratoire de test est très occupé ces jours-ci avec de nombreux nouveaux produits révolutionnaires que nous lancerons bientôt.



TECHPOWERUP