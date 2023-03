GIGABYTE nous propose une nouvelle carte graphique : La Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G.



LES CARTES GRAPHIQUES LES PLUS AVANCÉES POUR LES JOUEURS



Découvrez des performances, des visuels et une efficacité sans précédent en 4K et au-delà avec les cartes graphiques AMD Radeon RX 7000 Series, les premiers GPU de jeu au monde dotés de la technologie chiplet AMD RDNA 3. Plongez dans des visuels à couper le souffle grâce à la précision des couleurs d'AMD Radiance Display Engine et boostez les fréquences d'images avec les technologies d'upscaling AMD FidelityFX Super Resolution et Radeon Super Resolution.1,2 Pour débloquer encore plus de performances, combinez les cartes graphiques AMD Radeon™ RX 7000 Series et les processeurs AMD Ryzen compatibles pour activer les technologies intelligentes d'AMD.



















SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT WINDFORCE

LA PUISSANCE ÉVOLUTIVE DE WINDFORCE



Le système de refroidissement WINDFORCE comprend trois ventilateurs à pales uniques de 100 mm, tournant en alternance, 10 caloducs en cuivre composite, une grande chambre à vapeur en contact direct avec le GPU, des ventilateurs actifs 3D et un refroidissement par écran, qui assurent ensemble une dissipation thermique très efficace.



REFROIDISSEMENT, À L'ÉCHELLE.

VENTILATEUR À PALES UNIQUE



Le flux d'air est réparti par le bord triangulaire du ventilateur et guidé en douceur par la courbe à bandes 3D sur la surface du ventilateur.



NANO LUBRIFIANT AU GRAPHÈNE



Le nano-lubrifiant au graphène peut prolonger la durée de vie du ventilateur de 2,1 fois, proche de la durée de vie d'un double roulement à billes, et est plus silencieux.



DIRECTEMENT.

SI RAPIDE.

GRANDE CHAMBRE DE VAPEUR ET CALODUCS



La grande chambre à vapeur est en contact direct avec le GPU, associée aux caloducs composites, qui transfèrent rapidement la chaleur du GPU et de la VRAM vers le dissipateur thermique.



DANS L'AUTRE SENS.

ROTATION ALTERNÉE



Chaque ventilateur tourne dans un sens différent de celui du ventilateur adjacent. Ce mécanisme spécial réduit les turbulences et augmente la pression de l'air en minimisant le décalage entre les flux d'air.



VENTILATEUR ACTIF TRIDIMENSIONNEL



Le ventilateur actif 3D assure un refroidissement semi-passif, et les ventilateurs restent éteints lorsque le GPU est dans un jeu à faible charge ou à faible consommation.



FAITES DE LA PLACE POUR LE FLUX D'AIR.

REFROIDISSEMENT DE L'ÉCRAN



Pour créer plus d'espace pour le flux d'air, le dissipateur thermique s'étend sur le circuit imprimé et augmente ainsi la ventilation. Cette conception de refroidissement par écran permet une meilleure dissipation de la chaleur.



FUSION RGB



Le légendaire éclairage à trois anneaux offre un excellent plaisir visuel. Vous pouvez choisir n'importe quel effet d'éclairage ou le synchroniser avec d'autres appareils dans le GIGABYTE CONTROL CENTER.



OVERCLOCKING EXTRÊME



La carte graphique présente une excellente conception de la phase d'alimentation qui permet aux MOSFET de fonctionner à des températures plus basses et de fournir une tension de sortie plus stable. L'équilibrage de la charge de chaque MOSFET permet d'améliorer efficacement les performances d'overclocking et de prolonger la durée de vie de la carte.



ULTRA DURABLE



Les selfs métalliques de qualité supérieure certifiées Ultra Durable, les condensateurs solides à faible ESR, le circuit imprimé en cuivre 2oz et les MOSFET à faible RDS(on), ainsi que la conception de surchauffe offrent des performances supérieures et une durée de vie plus longue du système.



CONCEPTION CONVIVIALE DES CIRCUITS IMPRIMÉS



Le processus de production entièrement automatisé garantit la qualité supérieure des cartes de circuits imprimés et élimine les protubérances des connecteurs de soudure que l'on trouve sur la surface des circuits imprimés conventionnels. Cette conception conviviale évite à vos mains de se couper ou d'endommager par inadvertance des composants lors de la fabrication.



GARANTIE DE 4 ANS



Nous voulons que vous fassiez l'expérience du meilleur service que vous ayez jamais eu. C'est pourquoi, en plus de notre garantie standard de 3 ans, nous souhaitons vous offrir gratuitement 1 an de protection supplémentaire pour votre carte graphique. Vous pouvez bénéficier d'une garantie de 4 ans en vous enregistrant sur le site web dans les 30 jours suivant l'achat.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et prix



Elle sera disponible en date du 17 mars 2023. Le prix sera de : 1 349.90 euros.



GIGABYTE