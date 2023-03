G.SKILL annonce un kit de mémoire DDR5-8000 CL38 de 48 Go (24 Go x 2).



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd, leader mondial de la mémoire overclockée et des composants pour PC, annonce un kit de mémoire DDR5 extrêmement performant basé sur la dernière capacité de module de 24 Go, avec une spécification DDR5-8000 CL38-48-48 à 48 Go (24 Go x2) dans le cadre de la série phare Trident Z5 RGB, établissant une nouvelle barre pour la mémoire overclockée extrême avec des modules d'une capacité de 24 Go.















Vitesse de mémoire overclockée extrême DDR5-8000 à 48 Go (24 Go x2)







Explorant toujours les limites de la vitesse de la mémoire DDR5, l'équipe R&D de G.SKILL a réussi à atteindre une étonnante capacité de kit DDR5-8000 CL38-48-48 à 48 Go (24 Go x2) avec les nouveaux modules d'une capacité de 24 Go. Consultez la capture d'écran ci-dessous pour voir ce kit mémoire en action avec la carte mère ASUS ROG Maximus Z790 Apex et le processeur Intel Core i9-13900K, atteignant une incroyable vitesse de 123,76 Go/s en lecture, 120,75 Go/s en écriture et 118,02 Go/s en copie dans le benchmark de bande passante mémoire AIDA64.



Disponibilité et prise en charge d'Intel XMP 3.0



Cette nouvelle spécification de kit mémoire prend en charge Intel XMP 3.0, et sera déployée auprès des partenaires de distribution mondiaux de G.SKILL à partir d'avril 2023.



