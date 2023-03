BIOSTAR présente la carte mère B760MZ-E PRO Socket LGA1700.



BIOSTAR, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, a le plaisir de présenter la toute dernière carte mère B760MZ-E PRO. La carte mère BIOSTAR B760MZ-E PRO est une solution polyvalente qui répond aux diverses exigences des utilisateurs professionnels. Que vous soyez un créateur professionnel à la recherche du matériel de milieu de gamme le plus performant du marché, un professionnel exigeant une puissance informatique fiable et efficace, ou un utilisateur occasionnel à la recherche d'une expérience informatique transparente, la carte mère B760MZ-E PRO vous couvre. Sa technologie de pointe, sa prise en charge de la mémoire DDR5, ses vitesses de transfert fulgurantes et ses options de connectivité en font le choix ultime pour ceux qui recherchent une carte mère haute performance capable de faire face à toutes les situations.







Construite sur l'architecture monopuce B760 d'Intel, la carte mère BIOSTAR B760MZ-E PRO prend en charge les derniers processeurs Intel Core de 12ème/ 13ème génération, offrant des performances robustes et stables pour les applications exigeantes. La prise en charge de la mémoire DDR5 4-DIMM et les vitesses de transfert rapides PCIe M.2 4.0 (64 Gb/s) offrent une efficacité inégalée en matière de calcul et de transfert de fichiers. Idéale pour les concepteurs de contenu, les professionnels et les utilisateurs occasionnels à la recherche de la carte mère la plus performante de cette gamme.







La carte mère BIOSTAR B760MZ-E PRO est une solution soigneusement conçue qui offre des fonctionnalités avancées et un confort d'utilisation aux utilisateurs professionnels. Avec son port LAN 2,5 GbE alimenté par le chipset LAN RTL8125B de Realtek et la prise en charge des modules WiFi 6 et 6E (sans carte WiFi incluse), les utilisateurs peuvent bénéficier d'une connectivité Internet ultra-rapide. En outre, la carte mère offre de nombreuses options de connectivité USB, à la fois en interne et via le panneau d'E/S arrière. Ces options incluent le port USB 3.2 Gen 2 Type C, qui facilite la connexion de périphériques et d'appareils à la carte mère.







Le port HDMI 1.4 fourni offre des images et un son d'une clarté cristalline, pour une expérience de jeu immersive et une consommation de contenu haute définition. Avec les ports VGA, DVI et Display supplémentaires, la carte mère B760MZ-E PRO est idéale pour les configurations multi-moniteurs, les HTPC et les plates-formes de jeu occasionnelles.



Dans l'ensemble, la carte mère BIOSTAR B760MZ-E PRO est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent une station de travail haute performance dotée d'options de connectivité et de fonctionnalités avancées. Avec ses choix de conception intelligents et ses performances exceptionnelles, cette carte mère offre une stabilité et une fiabilité inégalées, ce qui en fait un investissement intelligent pour les besoins informatiques personnels et professionnels.



Pour plus d'informations, visitez la page du produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP