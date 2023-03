ASUS dévoile sa souris de jeu TUF Gaming M3 Gen II.



La TUF Gaming M3 Gen II est une souris ultralégère de 59 g conçue pour le confort, même lors des marathons de jeu les plus frénétiques. Cette souris durable est prête à affronter toutes les situations de la journée, avec une résistance à l'eau et à la poussière IP56 et une protection ASUS Antibacterial Guard. Jouez à votre façon grâce aux six boutons programmables, aux trois profils de mémoire intégrés et à l'éclairage RGB Aura Sync.











Le capteur optique de 8 000 ppp offre un suivi précis au pixel près, et un bouton DPI permet de passer d'un niveau de sensibilité à l'autre à la volée. Les pieds de la souris en PTFE assurent un glissement rapide et fluide pour un contrôle total. Le logiciel Armoury Crate permet une configuration intuitive et des possibilités d'éclairage infinies pour une configuration facile.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Prix et disponibilité à confirmer par ASUS TUF Gaming.



TECHPOWERUP