Le processeur Intel Xeon W9-3495X "Sapphire Rapids" à 56 cœurs atteint le record mondial de Cinebench R23.



Intel a repris la couronne du benchmark Cinebench chez Hwbot avec son dernier processeur Xeon W9-3495X "Sapphire Rapids" à 56 cœurs.







Le processeur Intel Xeon W9-3495X "Sapphire Rapids" 56 Core récupère le record du monde Cinebench, battant le 64-Core 5995WX de près de 10 % aux mêmes horloges



Pendant longtemps, le Threadripper Pro 5995WX d'AMD a régné sur le trône du benchmark CPU Cinebench R23, mais cela a pris fin car Intel a récupéré la première place avec son nouveau Xeon W9-3495X Sapphire Rapids.



L'Intel Xeon W9-3495X est une puce gigantesque qui offre 56 cœurs Golden Cove, 112 threads, 112 voies PCIe Gen 5.0, 105 Mo de cache, et tout cela dans un boîtier MTP de 420W qui peut absorber plus de 1000 Watts lorsqu'il est overclocké. Le CPU sera bientôt disponible au détail, mais les overclockers ont réussi à s'amuser avec les puces sur des cartes mères incroyablement puissantes.







L'exploit de Cinebench a été réalisé par l'équipe grecque Team OGS lors de l'ASUS OC Gathering 2023, qui a utilisé la carte mère ASUS Pro WS W790E-SAGE SE, une carte mère de plus de 1200 $ US, avec le Xeon W9-3495X, une puce qui coûte près de 6000 $ US. L'équipe d'overclocking a utilisé le LN2 pour pousser le CPU jusqu'à 5,4 GHz sur tous les cœurs en utilisant le refroidissement LN2, ce qui représente une augmentation de +184,21 % par rapport aux horloges par défaut. Le processeur a été associé à 128 Go des derniers RDIMM Zeta R5 de G.Skill.







Le Xeon W9-3495X d'Intel a obtenu un score impressionnant de 132484 points dans le test multicœur Cinebench R23, ce qui représente une augmentation de près de 10% par rapport au précédent détenteur du record, le Threadripper Pro 5995WX qui a obtenu 121215 points dans le même benchmark. La différence réside dans le fait que le Threadripper fonctionne à la même fréquence de 5,4 GHz avec un refroidissement LN2, mais qu'il offre plus de cœurs et de threads (56/112 contre 64/128). Cela montre qu'Intel a définitivement l'avantage en termes d'IPC sur les cœurs Zen 3, mais avec les Threadripper Zen 4 à l'horizon, Intel ne pourra pas conserver ce trône très longtemps.







Outre le record du benchmark Cinebench R23, l'Intel Xeon W9-3495X a également atteint la première position dans le benchmark 3DMark's CPU Profile avec un score de 41140 tout en fonctionnant à 5,35 GHz sur l'ensemble de la puce en utilisant LN2. L'overclock a été réalisé par Elm0r, l'overclocker interne d'ASUS, et bat le précédent record de 39676 obtenu par la Threadripper Pro 5995WX.



WCCFTECH