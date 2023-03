BenQ MOBIUZ lance son premier moniteur de jeu OLED de 48 pouces : Le EX480UZ.



Les joueurs du Royaume-Uni vont pouvoir découvrir un nouveau niveau de jeu en 4K, avec le lancement du premier moniteur de jeu OLED de BenQ, le MOBIUZ EX480UZ. BenQ, le leader mondial de la technologie et des solutions humaines, a créé un moniteur de jeu OLED 4K de 48 pouces. Le dernier moniteur à rejoindre la famille BenQ et MOBIUZ affiche un temps de réponse de 0,1 ms, FreeSync Premium et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour permettre un jeu fluide et ininterrompu.







"Nous avons développé le MOBIUZ EX480UZ pour offrir aux joueurs une nouvelle expérience immersive avec notre premier moniteur OLED", déclare Royce Lye, directeur général de BenQ UK & Ireland. "Les joueurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, peuvent profiter d'une nouvelle expérience de jeu audio et visuelle avec une technologie d'affichage haut de gamme qui peut prendre en charge un jeu fluide et ininterrompu, mais aussi promouvoir une utilisation prolongée saine grâce à notre dernière technologie de soins oculaires intégrée."







C'est le premier modèle de la gamme MOBIUZ à adopter les nouveaux modes HDRi optimisés pour des couleurs éclatantes, sans sacrifier les détails lumineux et sombres grâce à la technologie Light Tuner exclusive de BenQ. L'éclat des couleurs peut désormais être ajusté dans les modes HDRi Jeu et Cinéma pour une plus grande flexibilité. Ces performances visuelles améliorées, combinées à l'audio treVolo, offrent aux utilisateurs la meilleure expérience de jeu.







Les systèmes sonores TreVolo intégrés au moniteur permettent une production sonore spectaculaire pour une véritable immersion dans le jeu. Grâce aux haut-parleurs intégrés et aux cinq modes de son immersif, les joueurs peuvent facilement régler le moniteur pour obtenir l'expérience sonore parfaite pour chaque jeu. Les technologies visuelles et audio du moniteur BenQ redonnent le contrôle ultime aux joueurs, en leur offrant un guichet unique pour tous leurs besoins en matière de jeu, sans qu'ils aient besoin de recourir à de multiples appareils, casques et distractions.







Associé à la dernière technologie OLED 4K de BenQ, le nouveau moniteur MOBIUZ intègre également la dernière technologie de soin des yeux de BenQ. Ces dernières années, la popularité des moniteurs de jeu et des équipements de visualisation a grimpé en flèche, mais souvent avec le risque que les joueurs développent une fatigue oculaire. Cependant, la technologie de soin des yeux de BenQ comprend la réduction de la lumière bleue, l'absence de scintillement et l'intelligence de la luminosité, ce qui garantit que la vision des joueurs est préservée pendant leur jeu. Les avantages visuels du dernier modèle EX480UZ en font l'un des premiers moniteurs de jeu OLED à favoriser non seulement un jeu sain, mais aussi une immersion accrue.







Le dernier moniteur élégant de BenQ permet à tout joueur de se perdre dans l'expérience, quel que soit le jeu auquel il joue, que ce soit sur une PS5, une XBOX Series X, une Nintendo Switch ou un PC.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Le tout nouveau MOBIUZ EX480UZ est disponible dès maintenant pour un prix de vente conseillé de : 1 799.90 euros.



TECHPOWERUP