ASROCK : Première carte mère AMD AM5 disponible à moins de 125 Dollars.



Alors qu'AMD promettait des cartes mères AM5 moins chères dès le mois d'août de l'année dernière, en évoquant notamment un prix de départ de 125 dollars, il aura fallu attendre un certain temps avant de les voir arriver, puisque la carte mère microATX B650M-HDV/M.2 d'ASRock est aujourd'hui proposée au prix de 124,99 dollars.







La carte mère en question n'est toujours pas disponible et son prix de lancement est de 139,99 $, mais elle a été ramenée à 124,99 $ sur Newegg, ce qui signifie qu'elle correspond toujours au prix "à partir de 125 $" annoncé par AMD lors du lancement des processeurs de la série Ryzen 7000. Auparavant, la carte mère la moins chère, basée sur le même chipset B650, était proposée à environ 150 dollars.







Le listing de la carte mère a été fièrement signalé par David McAffee, CVP et GM du canal Ryzen d'AMD, sur Twitter. Il a également indiqué que son "timing était peut-être un peu erroné", mais que la carte mère devrait néanmoins être disponible sous peu.







La carte ASRock B650M-HDV/M.2 est une carte mère microATX dotée d'un VRM Dr.MOS 8+2+1, supportant jusqu'à 64 Go de mémoire DDR5-6400+ dans deux slots, et capable de faire fonctionner les processeurs AMD Ryzen 7000. N'oubliez pas que le chipset B650 ne prend pas en charge les cartes graphiques PCIe 5.0, mais qu'il est équipé d'un emplacement M.2 PCIe Gen 5 x4. Cela signifie que vous disposez d'un emplacement PCIe 4.0 x16, d'un PCIe 4.0 x4 et d'un PCIe 4.0 x1, ainsi que d'un emplacement M.2 2280 PCIe Gen 5 x4. Il y a également un autre M.2 2230 pour le module PCIe WiFi/BT, un emplacement M.2 PCIe Gen 4 x4, et quatre ports SATA 6 Gbps.



Le reste des spécifications comprend deux ports USB 3.2 Gen 1 et Gen 2 Type-C et Type-A, deux ports USB 2.0 standard, Dragon 2.5 Gb Ethernet basé sur la puce RTL8125BG de Realtek, et un système audio Realtek ALC897 à 7.1 canaux.



Le prix de 124,99 $ pour les précommandes est sans aucun doute une bonne affaire, puisque la carte mère suivante est la B650M DS3H de Gigabyte qui est similaire et vendue à 149,99 $, également sur Newegg.com. En Europe, la carte mère AM5 la moins chère sur Mindfactory est la B650M PGR d'ASRock, affichée à 182,72 €, tandis que la carte mère la moins chère disponible est la PRO B650M-A WiFi de MSI, vendue à 200,99 €.



