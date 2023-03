Microsoft annonce le lancement de la manette Xbox Green Velocity Edition, disponible à la vente dès maintenant.



Tout le monde a une couleur préférée, une couleur qui nous parle comme aucune autre. Chez Xbox, nous avons un faible pour le vert. C'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer la manette sans fil Xbox - Velocity Green, qui arbore notre couleur verte emblématique. Il s'agit du dernier ajout à notre gamme de manettes sans fil colorées, rejoignant les favoris des fans comme Shock Blue, Pulse Red, Deep Pink et Electric Volt. La manette sans fil Velocity Green est dotée de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour améliorer votre jeu et ajoute une touche de couleur vibrante à votre expérience de jeu.







Les avantages de la manette sans fil Velocity Green vont au-delà de l'esthétique, car cette génération de manettes Xbox est dotée de fonctionnalités qui changent la donne. Les gâchettes, les pare-chocs et le dos de la manette sont texturés pour un meilleur contrôle. Le D-pad hybride permet une saisie précise et familière, et l'autonomie de la batterie (jusqu'à 40 heures) vous permet de jouer sans interruption pendant de longues périodes, ce qui rend les sessions de jeu plus satisfaisantes. Branchez votre casque préféré à l'aide de la prise jack 3,5 mm pour discuter avec vos amis ou vous immerger davantage dans l'action.



Partagez avec vos amis vos meilleurs clips et moments forts à l'aide du bouton Share dédié, qui peut être personnalisé pour enregistrer ou prendre des captures d'écran à l'aide de l'application Accessoires Xbox. Dans l'application Accessoires, vous pouvez personnaliser encore plus votre manette en changeant les boutons et en créant des profils de manette personnalisés. N'hésitez pas à utiliser votre manette au-delà des consoles Xbox Series X|S et Xbox One, grâce à la technologie Bluetooth qui permet de jouer sans fil sur votre PC et vos appareils mobiles.



Disponibilité et Prix



Actuellement disponible à l'achat dans le monde entier sur le Microsoft Store. Les prix de vente conseillés est le suivant : 59.99 euros.



