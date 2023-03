NVIDIA Geforce RTX 4090 mis à jour avec le GPU AD102-301.



Il y a déjà eu des rumeurs selon lesquelles NVIDIA prévoit d'introduire de nouvelles variantes de GPU pour certaines de ses cartes graphiques de la série RTX 40, à savoir la RTX 4070 et la RTX 4080. Aujourd'hui, une nouvelle RTX 4090 Founders Edition a été repérée avec un GPU AD102-301 mis à jour. Selon les rapports précédents, un GPU mis à jour était nécessaire pour permettre un nouveau circuit de comparateur de tension sur la carte. Les mêmes rapports ont suggéré que cela pourrait se traduire par des cartes moins chères, des coûts de construction plus faibles et donc un prix plus bas, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de changement de prix significatif pour la série RTX 40.











Alors qu'il n'y avait aucun rapport indiquant que la GeForce RTX 4090 serait mise à jour, une GeForce RTX 4090 mise à jour a été envoyée au Redditor "cavityserach123". La carte en question conserve le même Device PCI ID dans GPU-Z, mais le Sub ID a été modifié, ce qui suggère qu'il ne sera pas possible de la flasher avec le BIOS de la précédente RTX 4090 basée sur AD102-300.







Il semble également que la tension maximale ait été abaissée de 1,1 V à 1,07 V. Bien sûr, cela pourrait être limité aux cartes Founders Edition, ce qui sera probablement confirmé à une date ultérieure, une fois que plus de cartes graphiques RTX 4090 basées sur l'AD102-301 apparaîtront.











Il reste à voir si la nouvelle variante du GPU apporte d'autres changements significatifs, alors espérons qu'une revue décente avec le GPU AD102-301 mis à jour apparaîtra bientôt.



TECHPOWERUP