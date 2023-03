Le nouveau châssis de jeu ROG Hyperion GR701 apparaît en ligne.



Cela fait trois ans qu'ASUS a lancé le ROG Strix Helios comme châssis gaming phare, vu pour la première fois au CES 2019. ASUS a déjà fabriqué différentes versions du châssis, notamment le ROG Strix Helios EVA Edition dans le cadre de la collection ROG X EVANGELION. Aujourd'hui, le nouveau châssis de jeu phare de la marque ROG d'ASUS apparaît en ligne - lancé en Chine sous le nom de "ROG Chuangshishen", qui peut être traduit par ROG Creator. Le nom anglais du nouveau châssis de jeu phare est ROG Hyperion, modèle GR701.











Le ROG Hyperion GR701 est doté de panneaux latéraux en verre trempé de 4 mm d'épaisseur et de couvercles en alliage d'aluminium brossé anodisé noir. Le châssis prend en charge des cartes mères jusqu'à E-ATX avec un support étendu de matériel de refroidissement liquide personnalisé, y compris des radiateurs jusqu'à 420 mm. L'élément esthétique le plus remarquable du ROG Hyperion GR701 est le cadre en alliage d'aluminium "X" qui peut supporter jusqu'à 80 kg. Un panneau lumineux LED de style ROG se trouve à l'intérieur et une armoire de rangement coulissante semble contenir des outils.







Une petite présentation : Cliquez ICI.



Le ROG Hyperion GR701 a été présenté dans la région APAC, comme le montre la vidéo YouTube ci-contre : Cliquez ICI.



Lancé en début d'année, le châssis gaming ASUS ROG Hyperion GR701 est désormais disponible chez certains partenaires.



États-Unis : Boutique ASUS sur Newegg : 499.99 Dollars.



