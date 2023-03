ASUS présente la TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 avec un design orienté vers la gestion des câbles.



ASUS annonce la carte mère TUF GAMING B760M-BTF WiFi D4 avec un design de PCB orienté vers la gestion des câbles, avec tous les en-têtes et connecteurs situés à l'arrière de la carte mère. La carte mère TUF GAMING B760M-BTF WiFi D4 est la concrétisation du concept de cartes mères DIY-APE Revolution qu'ASUS a dévoilé l'année dernière. Dotée d'un format micro-ATX compact et du chipset Intel B760, cette carte mère serait moins chère que la plupart des cartes mères basées sur le chipset Intel Z790 et permettrait aux amateurs intéressés d'essayer plus facilement ce nouveau design de carte mère non conventionnel.







La carte mère TUF GAMING B760M-BTF WiFi D4 ayant les connecteurs à l'arrière, il n'y a que peu ou pas de fils sur la face visible. Cependant, cette conception la rendrait incompatible avec la majorité des boîtiers de jeu disponibles sur le marché aujourd'hui. Néanmoins, le TUF GAMING B760M-BTF WiFi D4 serait le premier de son genre à être vendu en tant que produit autonome si jamais ASUS le vend séparément et non pas en tant que partie d'un PC de jeu complet pré-construit comme l'AORUS Stealth Project vendu sur MAINGEAR. MSI a également un concept de carte mère similaire, le MSI Project Zero, mais il n'a pas encore été officiellement annoncé.











La TUF GAMING B760M-BTF WiFi D4 prend en charge la mémoire DDR4, jusqu'à 128 Go avec ses quatre emplacements DIMM. Elle dispose de trois emplacements M.2 pour les SSD NVMe - deux emplacements PCIe 4.0 M.2 à l'avant et un emplacement PCIe 4.0 M.2 à l'arrière. Les en-têtes ARGB Gen2 de la carte mère sont également situés à l'arrière, ainsi que deux en-têtes USB 2.0, un en-tête USB 3.2 Gen2 Type-C et un en-tête USB 3.0. Il y a également quatre ports SATA 6,0 Gbps à l'arrière de la carte mère. Enfin, les connecteurs de carte mère et d'alimentation ATX à 24 broches se trouvent à l'arrière - les deux connecteurs qui causeront probablement une incompatibilité avec de nombreux boîtiers.



ASUS n'a pas révélé de prix à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour en savoir plus sur la carte mère TUF GAMING B760M-BTF WiFi D4, rendez-vous sur ASUS.com.



