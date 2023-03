TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle carte mère : L'ASRock Z790 PG Sonic Edition.







Fin 2022, Intel a lancé la 13e génération de processeurs Core, dont le nom de code est Raptor Lake. Cette nouvelle génération de CPU Intel est compatible avec les socles Z690 / B660 et LGA 1700 existants. La plupart des rafraîchissements de CPU en milieu de cycle s'accompagnent souvent de nouvelles cartes mères et de nouveaux chipsets. Les fabricants de cartes mères ont ainsi l'occasion d'ajouter de nouvelles technologies et fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles auparavant. Bien que rien de nouveau n'ait été introduit qui n'était pas déjà présent dans la gamme Intel Z690, le chipset Z790 offre des ports USB haute vitesse supplémentaires, des voies PCIe et un meilleur support de la mémoire par rapport à son prédécesseur.



ASRock propose une large gamme de cartes mères Intel avec de nombreux renouvellements de produits, depuis la carte phare AQUA OC jusqu'aux séries Phantom Gaming et Pro d'ASRock, plus économiques. La gamme Phantom Gaming (PG), qui se décline en entrée et milieu de gamme, s'adresse aux consommateurs à la recherche d'un produit moins coûteux et plus fiable, mais plus économique.







Êtes-vous prêt à aller vite comme Sonic ? C'est ce que pense ASRock, qui a prévu de répondre aux besoins essentiels des joueurs modernes. Aujourd'hui, c'est le Z790 PG Sonic Edition d'ASRock qui est à l'honneur. Utilisant le nouveau chipset Intel Z790 et la ligne Phantom Gaming (PG), ASRock a obtenu une licence de SEGA pour l'utilisation de la marque Sonic the Hedgehog. La configuration VRM 14+1+1 du Z790 PG Sonic d'ASRock est conçue pour assurer un fonctionnement optimal pendant les longues sessions de jeu, même avec un Intel i9 13900K gourmand en énergie. Le Z790 PG Sonic est équipé d'une carte PCIe 5.0 pour les futures cartes graphiques, d'une mémoire DDR5 et de cinq emplacements M.2 pour un stockage massif et des projets créatifs de grande envergure ou des bibliothèques de jeux étendues. Il y a beaucoup à dire, alors regardons de plus près la carte mère ASRock Z790 PG Sonic Edition.



Voici la fiche technique :









