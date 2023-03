NVIDIA publie la version 531.26 d'un correctif pour un bogue concernant l'utilisation du CPU.



NVIDIA a rapidement réagi au bug d'utilisation du CPU signalé dans le pilote Game Ready 531.18 et a publié le Hotfix Driver 531.26 qui prétend résoudre le problème. Cette version inclut toujours la nouvelle fonction d'upscaling RTX Video Super Resolution AI introduite avec la version 531.18, que vous pouvez utiliser avec les cartes RTX 30 et 40 en conjonction avec les navigateurs internet Chrome ou Edge. Vous trouverez ci-dessous les notes de version.







Ce correctif résout les problèmes suivants :



- Une utilisation plus importante du CPU par NVIDIA Container peut être observée après avoir quitté un jeu [4007208].

- [Ordinateur portable] Un contrôle aléatoire des bogues peut être observé sur certains ordinateurs portables équipés de GPU GeForce GTX 10/MX250/350 [4008527].



La version 531.26 du pilote GeForce Hotfix est disponible ici, pour Windows 10 et 11 x64.



TECHPOWERUP