MSI propose des panneaux latéraux personnalisés en édition limitée pour le MEG Trident X2 13e.



MSI lance la promotion "Make Your Play" qui propose des panneaux latéraux personnalisés en édition limitée pour le PC de jeu MSI MEG Trident X2 13th. Il n'y a que 30 panneaux latéraux disponibles pour la personnalisation pour les clients qui ont acheté le MEG Trident X2 13ᵉ. L'offre est disponible sur la base du premier arrivé, premier servi. Pour en savoir plus sur la promotion Make Your Play, rendez-vous sur MSI.com.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Communiqué de presse

MSI annonce la promotion "Make Your Play", du 3 mars 2023 (00:01 UTC +8) au 30 avril 2023 (23:59 UTC +8). À la fin de l'année 2022, MSI a lancé sur le marché un nouveau modèle phare - le MEG Trident X2 13e ordinateur de bureau qui fait passer l'ordinateur de bureau de jeu au niveau supérieur. Afin d'honorer nos clients qui ont acheté le MEG Trident X2 13e, MSI offre 30 cadeaux spéciaux sous la forme d'un panneau latéral personnalisé gratuit !



Le MEG Trident X2 13th a été conçu pour les joueurs enthousiastes qui recherchent un système puissant et bien conçu. Dans le but de servir ses meilleurs clients, MSI souhaite fournir un service haut de gamme permettant aux joueurs non seulement de personnaliser les raccourcis sur leur HMI 2.0 personnelle, mais aussi d'obtenir un panneau latéral personnalisé unique au monde pour profiter du jeu.



MSI a préparé 30 panneaux latéraux gauches pour personnaliser l'aspect de votre MEG Trident X2 13ème PC de jeu et le rendre unique selon votre propre style et vos préférences. Lors du rachat, les joueurs peuvent personnaliser une photo et taper les mots qu'ils souhaitent sur le panneau latéral. Mais il y a quelques limitations sur la photo, comme l'absence de droits d'auteur, d'images offensantes, harcelantes ou dégradantes, ou qui violent la décence sociale, et il est suggéré que ce soit une photo originale. En outre, les joueurs peuvent prévisualiser et télécharger l'image qu'ils ont personnalisée sur le panneau latéral en ligne sur la page d'accueil, et la partager sur la plate-forme sociale.



Dans l'ensemble, le MEG Trident X2 de MSI est un ordinateur de bureau de jeu bien équilibré qui offre d'excellentes performances, un design et des fonctionnalités qui peuvent également être contrôlées via un panneau tactile HMI2.0 connecté à des moniteurs sélectionnés par MSI. Avec les dernières fonctionnalités haut de gamme du MEG Trident X2, MSI souhaite vous offrir un service et des cadeaux de qualité supérieure. Si vous êtes un joueur ou un passionné de PC à la recherche d'une configuration de jeu puissante et élégante, le MEG Trident X2 vaut vraiment la peine d'être considéré pour obtenir une "expérience de jeu MSI" unique



Pour en savoir plus sur le programme de récompense de MSI : https://rewards.msi.com/



VORTEZ