Intel lance la super résolution vidéo pour les navigateurs Chromium, qui fonctionne avec les iGPU de 11e génération et plus.



Intel Graphics a introduit une fonctionnalité rivalisant avec NVIDIA VSR (virtual super resolution) pour les navigateurs web basés sur Chromium tels que Google Chrome et Microsoft Edge, qui améliore la qualité du streaming vidéo, à la fois des basses résolutions vers les plus hautes ; ainsi que l'amélioration de la qualité à la résolution native.



Cela a été découvert dans le journal des modifications d'une version de Chrome, qui parle de l'introduction d'un argument de ligne de commande "-features=IntelVpSuperResolution"







Pour démarrer Chrome, afin d'activer la fonctionnalité.











Apparemment, la fonction Intel VSR fonctionne sur les processeurs Intel iGPU datant de la 11e génération de Core ("Tiger Lake" et "Rocket Lake") basés sur l'architecture graphique Xe-LP. Cette fonction devrait s'avérer particulièrement utile pour la conversion de vidéos en ligne de résolutions inférieures (telles que SD 360p/480p ou HD 720p) en Full HD (1080p) ou plus. Le VSR est activé par défaut sur Chrome/Edge 110, et ne nécessite pas d'argument de ligne de commande. Pour l'utiliser, vous aurez besoin des pilotes graphiques Intel iGPU version 27.20.100.8681 ou ultérieure.



VIDEOCARDZ