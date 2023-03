Corsair lance les kits de mémoire Vengeance Series DDR5-7000 48 Go (2x 24 Go).



CORSAIR, leader mondial des composants pour joueurs, créateurs et constructeurs de PC, annonce aujourd'hui de nouveaux kits de mémoire VENGEANCE RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5 à 7000MT/s de 48 Go (2x 24 Go), ainsi que la disponibilité générale de ses énormes kits DDR5-5200 de 192 Go (4x 48 Go). CORSAIR a travaillé en étroite collaboration avec le fabricant de cartes mères ASUS pour s'assurer que ces nouveaux kits fonctionnent parfaitement sur toute sa gamme de cartes mères de la série 700, ce qui en fait un compagnon idéal à haute vitesse pour les derniers processeurs Intel Core de la 13e génération.







Ces nouveaux kits de mémoire sont compatibles avec toutes les cartes mères Intel de la série 700, mais l'étroite collaboration entre ASUS et CORSAIR démontre l'engagement des deux sociétés à offrir des performances et une compatibilité optimales à leurs clients. Les tests rigoureux effectués sur ces nouveaux kits de mémoire VENGEANCE DDR5 garantissent qu'ils fonctionnent sur toute la gamme de cartes mères ASUS, y compris aux nouvelles vitesses DDR5-7000.



CORSAIR a annoncé ses kits de mémoire de 48 Go et 96 Go le 22 février, mais vient maintenant de renforcer cette gamme de haute capacité avec des kits plus rapides de 48 Go à 7000MT/s avec des timings de 40-52-52-114. Ces modules de mémoire DDR5 de 1,4 V prennent en charge Intel XMP 3.0 pour une installation facile et offrent la combinaison critique d'une grande capacité et d'un débit impressionnant, ce qui les rend idéaux pour les passionnés qui veulent tirer le meilleur parti de leurs machines.



Les jeux récents ont commencé à exiger au moins 32 Go de RAM pour les paramètres les plus élevés, et ces nouveaux kits de 48 Go garantissent une capacité suffisante pour gérer ces jeux tout en laissant de la place pour d'autres charges de travail exigeantes telles que le streaming, l'édition vidéo 8K, l'IA et l'entraînement à l'apprentissage profond, ainsi que le rendu 3D.



Les kits VENGEANCE RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5 192 Go sont également lancés aujourd'hui. Utilisant des modules de 4 x 48 Go et évalués à 5200MT/s avec 38-38-38-84 timings, ces kits prennent également en charge Intel XMP 3.0 pour une installation facile et fonctionnent à 1,25 V.



Les kits de mémoire de 48 Go et 192 Go sont disponibles en tant que kits de mémoire VENGEANCE RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5, ce qui vous donne la possibilité de construire une machine esthétiquement remarquable avec un éclairage RGB entièrement programmable à l'aide de CORSAIR iCUE Murals et ASUS Armoury Crate, ou un système plus discret - c'est à vous de choisir.



Disponibilité et Prix



Les kits CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5 de 192 Go et 48 Go sont disponibles immédiatement sur la boutique en ligne CORSAIR et dans le réseau mondial de détaillants et de distributeurs agréés CORSAIR.







CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5 bénéficient d'une garantie limitée à vie, ainsi que du réseau mondial de service clientèle et d'assistance technique de CORSAIR.



