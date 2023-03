Pilote AMD Adrenalin 23.3.1 pour le Ray Tracing dans Halo Infinite.







AMD propose les nouveaux drivers AMD Software : Adrenalin Edition 23.3.1 pour les cartes graphiques Radeon. Cette mise à jour apporte tout d'abord le support du jeu d'action et de rôle Wo Long : Fallen Dynasty sorti la semaine dernière.







Mais ces drivers 23.3.1 sont surtout les premiers à supporter la technologie d'éclairage Ray Tracing dans le FPS Halo Infinite. L'installation de ces drivers AMD 23.3.1 ne suffit toutefois pas pour activer le Ray Tracing car le jeu doit également être mis à jour pour cela. Or, il se trouve justement que les Xbox Game Studios et 343 Industries proposent cette Ray Tracing Update pour Halo Infinite dès aujourd'hui, le 7 mars 2023 à partir de 19h (heure française). A cette occasion, Halo Infinite passe également en saison 3 avec toutes les nouveautés qui vont avec comme de nouvelles cartes, des modes inédits, une arme et un équipement originaux, du contenu scénarisé supplémentaire...



D'après les release notes d'AMD, ces nouveaux drivers corrigent également plusieurs bugs comme un plantage du pilote avec Halo Infinite justement mais aussi les plantages lors de l'ouverture des Premium Gold Packs dans FIFA 23. Des corruptions graphiques ont aussi été résolues dans Dying Light 2 et Returnal. Pour finir, un plantage du système avec affichage potentiel d'un écran bleu (BSOD) a été corrigé avec certaines cartes graphiques Radeon RX 7000 Series.



Une dernière précision, comme tous les drivers AMD Software sortis en 2023 (23.x.x), cette version est à son tour certifiée WHQL et qualifiée de recommandée par AMD. AMD aurait-il enfin décidé d'en finir avec les trop nombreux pilotes optionnels (beta) ?



- Season 3 : Echoes Within Launch Trailer/Halo Infinite : Cliquez ICI.



Téléchargement



- Drivers AMD Software : Adrenalin Edition 23.3.1 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



