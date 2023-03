D-Link annonce les nouvelles solutions Wi-Fi maillées AQUILA PRO AI Series Wi-Fi 6/6E.



D-Link Corporation, leader mondial dans la connexion des personnes, des entreprises et des villes avec des solutions et des technologies de mise en réseau, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses nouveaux routeurs et extendeurs maillés AQUILA PRO AI Series Wi-Fi 6/6E, conçus pour améliorer la connectivité et la fiabilité des réseaux domestiques intelligents. Ce système Wi-Fi maillé de pointe est conforme à la dernière norme Matter et intègre un algorithme d'intelligence artificielle pour garantir une expérience Wi-Fi de qualité supérieure.







Le nouveau routeur maillé Wi-Fi 6/6E bénéficie d'un design unique qui allie esthétique et fonctionnalité. Son allure élégante s'intègre à toute maison moderne, tandis que ses fonctions avancées offrent une expérience de maison intelligente ultime. Avec le système Wi-Fi maillé AQUILA PRO AI, les utilisateurs peuvent profiter de vitesses tri-bandes rapides comme l'éclair jusqu'à 7 800 Mbps, d'une couverture améliorée et d'un réseau Wi-Fi plus intelligent et plus fiable dans toute la maison. La nouvelle série comprend des routeurs équipés d'un port WAN de 2,5 gigabits et de quatre ports LAN gigabits, ce qui en fait le choix idéal pour fournir une connectivité ininterrompue aux consoles de jeu, à la télévision en continu 4K/8K, aux PC et à d'autres appareils réseau.



La série AQUILA PRO AI comprend six modèles, MS78, MS60, MS30, M60, M30 et E30, afin de fournir une solution Wi-Fi maillée complète pour répondre aux besoins changeants des maisons intelligentes. L'assurance qualité Made in Taiwan (MIT) dépasse les attentes en matière de fiabilité. Le routeur Wi-Fi 6E tri-bande MS78 AX7800, le routeur Wi-Fi 6 bi-bande MS60 AX6000 et le routeur Wi-Fi 6 bi-bande MS30 AX3000 permettent à tout appareil compatible Matter de se connecter au réseau en toute transparence.



Le routeur Wi-Fi 6 bi-bande M60 AX6000, le routeur Wi-Fi 6 bi-bande M30 AX3000 et le prolongateur de portée Wi-Fi 6 bi-bande E30 AX3000 complètent la famille pour garantir un streaming et des jeux ininterrompus dans toute la maison. En outre, tous les modèles prennent en charge la commande vocale Amazon Alexa et Google Assistant, ce qui permet aux utilisateurs de gérer leur maison intelligente en toute simplicité.



La puissance de la technologie AI stimule les réseaux domestiques



L'algorithme AI de D-Link, qui comprend AI Wi-Fi Optimiser, AI Mesh Optimiser et AI Traffic Optimiser, est conçu pour améliorer automatiquement les performances du réseau sans fil afin de garantir des connexions optimales dans toute la maison. AI Wi-Fi Optimiser renforce les connexions Wi-Fi grâce à la sélection automatique des canaux pour minimiser les interférences. AI Mesh Optimiser permet une couverture réseau rapide et fiable grâce à l'optimisation automatique du chemin et aux capacités d'autoréparation. AI Traffic, optimiser garantit un streaming vidéo 4K/8K et des appels vidéo ininterrompus grâce à la technologie QoS basée sur l'IA.



Matter, une norme unificatrice pour les maisons intelligentes



Matter est la nouvelle norme industrielle pour les appareils domestiques intelligents, qui permet une communication et une intégration transparentes entre les produits de différents fabricants. Grâce à la conformité à Matter, les consommateurs peuvent désormais profiter d'une expérience unifiée et plus sûre de la maison intelligente, où tous les appareils fonctionnent harmonieusement sans avoir besoin de plusieurs applications ou hubs.



Conçue pour simplifier le processus d'installation de l'écosystème de la maison intelligente, l'AQUILA PRO AI App de D-Link sera une application pour la maison intelligente compatible avec Matter dotée d'une interface intuitive, guidant les utilisateurs à travers un processus d'embarquement étape par étape sans effort pour ajouter des produits conformes à Matter à leur réseau de maison intelligente. L'application affiche tous les appareils compatibles avec Matter en un seul endroit, ce qui permet aux utilisateurs de gérer et de contrôler facilement leur réseau domestique intelligent. La fonction de scène intelligente permettra aux utilisateurs de simplifier la domotique pour améliorer la vie intelligente.



"Nous sommes ravis de lancer très prochainement sur le marché ces nouveaux routeurs Wi-Fi 6/6E mesh-ready compatibles avec Matter", déclare CJ Chang, PDG et président de D-Link Corporation. "Notre objectif est de fournir aux consommateurs une solution Wi-Fi intelligente, fiable et élégante pour rendre leur expérience de la maison intelligente encore meilleure. Grâce à ses fonctions avancées et à son design de pointe, nous sommes convaincus que la série AQUILA PRO AI contribuera à combler le fossé entre un Wi-Fi rapide et fiable et la commodité d'une maison intelligente entièrement intégrée."



Disponibilité et Prix



La série AQUILA PRO AI sera disponible à partir du deuxième trimestre 2023. Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP