Si vous possédez une box Orange, voici un bel article de notre confrère Clubic qui vous explique comment la gérer en toute simplicité et surtout gratuitement. Vous y trouverez de nombreux outils comme les suivants :

- Contrôler les appareils qui se connectent à la Livebox et détecter rapidement les intrusions ;

- Obtenir des statistiques détaillées de trafic, par appareil ou globales ;

- Obtenir beaucoup de détails sur la Livebox en elle-même et contrôler la qualité de sa ligne fibre ;

- Avoir beaucoup de détails sur les appareils qui se connectent (actifs ou non) ;

- Lire le journal des événements d’un appareil donné ;

- Contrôler de manière fine les réglages du serveur DHCP ;

- Contrôler l’état du Wi-Fi ;

- Contrôler les appels téléphoniques ainsi que la liste des contacts ;

- Contrôler un ou plusieurs répéteurs Wi-Fi Orange connectés.



Vous avez une Livebox et vous aimeriez par exemple savoir quels appareils connectés à votre réseau s'octroient le plus de bande passante ? Dans ce cas, LiveboxMonitor vous tend les bras.

