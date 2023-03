PowerColor Liquid Devil est "la meilleure RX 7900XTX" que vous puissiez acheter.



PowerColor a récemment lancé sa carte graphique à refroidissement liquide basée sur l'architecture RDNA3. La RX 7900 XTX Liquid Devil est le modèle phare de la série Red Devil refroidie par air. Les deux cartes présentent la même conception de carte avec un VRM 12+3+2 phases pour le GPU et 2+2 phases dédiées à la VRAM. Ce modèle hautement personnalisé est alimenté par trois connecteurs d'alimentation à 8 broches, et les tests de Roman ont montré qu'il a vraiment besoin de plus de puissance que deux connecteurs.







Le Liquid Devil est livré avec un waterblock préinstallé conçu par la société européenne EK. Il s'agit d'un bloc entièrement recouvert d'éléments translucides illuminés par des diodes RGB. Ce qui est important, c'est que cette carte est destinée aux joueurs qui disposent déjà d'un circuit de refroidissement liquide et qui souhaitent simplement améliorer leur GPU, sans avoir à acheter le bloc séparément. Mais comme les systèmes de refroidissement liquide personnalisés sont encore une niche, la popularité de cette carte sera probablement limitée.







Liquid Devil consomme 60W de plus que la carte de référence AMD à la même température







Avec le BIOS OC, la carte consomme environ 355 watts à travers trois connecteurs d'alimentation pendant les tests Time Spy et tourne à une fréquence de 2,65 à 2,7 GHz. Le mode Unleash augmente cette consommation à 375 watts et booste les horloges de 30 à 40 MHz, rapporte Der8auer. Il rapporte une consommation de 410W (mesurée par GPUZ), ce qui est plus élevé que la carte ASRock Phantom custom design qui consomme environ 380W.







Ce qu'il faut noter, c'est que sous charge, le Liquid Devil a la même température que le design MBA (Made by AMD/reference), bien qu'il consomme 60W de plus. La ligne droite dans le graphique de consommation d'énergie indique qu'il n'y a pas d'étranglement thermique, seulement un plafond de puissance forcé par le BIOS.



L'overclocking augmente la consommation d'énergie à 440W (connecteurs d'alimentation) et 463W selon les mesures de GPU-Z. La fréquence est portée à environ 2,8 GHz dans le test 3DMark Time Spy. Avec l'overclocking, la carte offre 7% de performances en plus que le design de référence d'AMD.







En dehors des performances, la carte n'a qu'un seul problème majeur, à savoir le bruit de la bobine. Une carte haut de gamme comme celle-ci ne devrait pas avoir ce problème, ou du moins pas au point qu'il vaille la peine d'être mentionné. Techniquement parlant, toutes les cartes ont un bruit de bobine, mais certaines charges de travail et certains compromis de conception peuvent être à l'origine d'une augmentation du bruit provenant des selfs. La Liquid Devil a un bruit de bobine audible, mais qui reste dans la limite de l'acceptable, dit Der8auer. Selon lui, il s'agit du meilleur GPU Radeon que l'on puisse acheter, bien qu'il soit cher (environ 1700 €).



La petite vidéo de Der8auer : Cliquez ICI.



VIDEOCARDZ