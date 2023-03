AEROCOOL nous propose un nouveau boitier PC : L'Interstellar.



Aerocool présente le châssis Interstellar, dont le panneau avant est doté d'un éclairage RGB accrocheur. Pour compléter l'éclairage RVB du panneau avant, le châssis Aerocool Interstellar est équipé de trois ventilateurs RVB de 120 mm et d'un hub de contrôle RVB et de ventilateurs intégré. Le hub de contrôle ARGB peut être connecté à la carte mère, prenant en charge les technologies de synchronisation RVB de la carte mère. Le châssis prend en charge l'orientation verticale de la carte graphique à l'aide d'accessoires supplémentaires.







Le châssis Aerocool Interstellar supporte les cartes mères jusqu'à ATX. Il prend en charge les cartes graphiques d'une longueur maximale de 362 mm, supporte les refroidisseurs de CPU d'une hauteur maximale de 163 mm. Le châssis Interstellar présente également une entrée/sortie frontale modernisée avec trois ports USB 3.0 et un port USB-C. En dehors des ports audio, du bouton d'alimentation et de réinitialisation, le châssis dispose également d'un bouton LED dédié connecté à l'ARGB intégré et au Fan Control Hub. Le changement de l'effet d'éclairage ARGB est facile grâce au bouton LED placé de manière pratique sur l'entrée/sortie avant accessible.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Caractéristiques principales de l'Aerocool Interstellar



- Le panneau frontal en maille avec des évents d'air fournit un flux d'air de refroidissement impeccable.

- Le panneau rotatif des fentes d'extension PCIe permet l'installation verticale des cartes graphiques.

- Compatible RVB adressable - Contrôlé par le bouton de contrôle des LED ou la carte mère ARGB

- Connectez jusqu'à cinq ventilateurs RVB adressables avec un hub de contrôle RVB à 5 ports.

- Livré avec trois ventilateurs ARGB de 12cm et deux ventilateurs noirs de 12cm

- L'intérieur spacieux permet d'accueillir du matériel haut de gamme comme des cartes graphiques et des refroidisseurs de liquide.

- Le filtre à air frontal magnétique permet un nettoyage et un entretien faciles.

- Le panneau latéral en verre trempé permet de voir l'intérieur de votre système.



Modes d'éclairage Aerocool Interstellar



Aerocool n'a pas annoncé de prix ni de disponibilité à l'heure où nous écrivons ces lignes.



Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web d'Aerocool.



