Le bug du pilote Nvidia GeForce 531.18 entraîne une utilisation accrue du processeur ; la société reconnaît le problème.



Nvidia a confirmé l'existence d'un bogue dans la version 531.18 de son pilote Game Ready récemment publiée, qui entraîne une utilisation accrue du processeur. Le problème a été ajouté à la liste des problèmes connus de la société, mais il n'y a aucune indication de la date à laquelle une solution sera publiée.







En raison de ce bug, le conteneur Nvidia peut consommer plus de 10 % du processeur après s'être connecté ou avoir quitté un jeu. En quittant le jeu, il semble que la télémétrie se bloque. Les utilisateurs peuvent installer un ancien pilote comme solution temporaire, il reste à voir quand Nvidia publie un correctif pour le problème.







