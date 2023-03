JONSBO nous propose un nouveau ventirad CPU : Le HX5230.



Jonsbo a lancé aujourd'hui le HX5230, un refroidisseur de CPU de type tour de milieu de gamme. Ce refroidisseur présente un design de type tour entièrement noir. Cinq caloducs en cuivre nickelé de 6 mm d'épaisseur sont en contact indirect avec le processeur sur une base en cuivre poli miroir, transportant la chaleur à travers la pile d'ailettes en aluminium anodisé, qui est ventilée par un ventilateur de 120 mm.























La pile d'ailettes est coiffée d'une plaque supérieure en aluminium moulé sous pression qui présente un aspect métallique brossé de qualité supérieure. Le ventilateur inclus est doté d'un palier à dynamique des fluides, reçoit une entrée PWM à 4 broches et tourne à des vitesses comprises entre 700 et 1 800 tr/min, poussant jusqu'à 83,04 CFM de flux d'air, à une pression statique de 2,68 mm H₂O, et à un niveau sonore de 37,6 dBA. Jonsbo affirme que le HX5230 peut gérer des charges thermiques allant jusqu'à 230 W. Avec son ventilateur en place, le refroidisseur mesure 128 mm x 75 mm x 158 mm (LxPxH), pesant 704 g. Parmi les types de socket pris en charge sont LGA1700, AM5, AM4, et LGA1200.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP