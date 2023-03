Creative annonce le casque à conduction osseuse Outlier Free Pro.



Creative Technology a lancé aujourd'hui le Creative Outlier Free Pro, son tout dernier casque sans fil à conduction osseuse, équipé de toutes les fonctionnalités souhaitées par les sportifs de haut niveau qui aiment avoir une bande son. Construit pour être résistant mais confortable, inarrêtable sous les pluies les plus fortes et même sous l'eau, doté d'une autonomie infatigable et ne nécessitant pas d'appareil pour lire de la musique, le Outlier Free Pro est tout simplement au sommet de son art.







Grâce à la technologie de conduction osseuse, où les ondes sonores sont transmises à l'oreille interne par les vibrations de transducteurs placés sur les pommettes de l'utilisateur, les avantages de l'écoute à oreilles ouvertes sont réalisés. Grâce à une meilleure prise de conscience de l'environnement, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience d'écoute plus sûre qu'avec des écouteurs intra-auriculaires ou supra-auriculaires : les joggeurs et les cyclistes peuvent se frayer un chemin dans les rues animées en toute simplicité, les sportifs peuvent discuter sans effort pendant leurs séances d'entraînement. De plus, pour les activités de loisirs, comme l'utilisation d'applications mobiles de karaoké, les utilisateurs peuvent profiter d'une meilleure expérience de chant tout en s'entendant naturellement.







L'Outlier Free Pro se distingue encore davantage par son lecteur de musique intégré de 8 Go (permettant de stocker 2 000 chansons MP3) (également compatible avec les formats de fichiers FLAC, WAV et APE) ; il permet aux utilisateurs de profiter de leurs morceaux préférés sans avoir à transporter leur téléphone portable. Grâce à son classement IPX8 (le plus haut niveau d'étanchéité pour l'immersion dans l'eau), les nageurs peuvent même nager sous l'eau dans la piscine.







Les coureurs de fond et les randonneurs qui aiment tenir la distance auront toujours leur bande-son sur eux, car l'Outlier Free Pro offre jusqu'à 10 heures d'autonomie par charge (10 minutes de charge rapide donnent 2 heures d'autonomie).







L'Outlier Free Pro est également un excellent casque polyvalent pour une utilisation quotidienne. Il offre une connectivité multipoint avec le Bluetooth 5.3, qui permet de connecter jusqu'à deux appareils Bluetooth à la fois. Il existe également un mode de faible latence pour minimiser le décalage audio-visuel pour regarder des films ; les utilisateurs bénéficient d'un microphone intégré pour les appels et de la prise en charge de Siri / Google Assistant. L'Outlier Free Pro est fabriqué en silicone léger et en alliage à mémoire de forme en titane, ce qui se traduit par un confort et un ajustement tout au long de la journée.







Disponibilité et Prix



Avec un prix de lancement de 149 Dollars, le logiciel Outlier Free Pro présente un excellent rapport qualité-prix, difficile à battre pour son ensemble complet de fonctionnalités.



Pour plus d'informations, visitez la page du produit : Cliquez ICI.



