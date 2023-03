IIYAMA nous propose un nouvel écran PC : Le ProLite XUB2792QSC-B5.



Le XUB2792QSC fourni avec la connectivité USB Type-C, vous permet de simplifier votre espace de travail en utilisant un seul câble pour connecter, alimenter (65W power delivery) et charger l'ordinateur portable à partir du moniteur, offrant ainsi la base des espaces de bureau hybrides. La dalle en technologie LCD IPS et la résolution WQHD (2560x1440) offrent des images nettement plus nettes, d'excellentes performances en matière de couleurs et de larges angles de vision, ce qui en fait l'écran idéal pour les solutions de productivité, les applications bureautiques exigeantes et la CAO. Équipé de haut-parleurs, d'une prise casque, d'une fonction de réduction de la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire et d'un support ergonomique réglable en hauteur de 150mm pour un confort d'utilisation optimal. La conformité TCO et la consommation d'énergie ultra-faible font du XUB2792QSC un écran idéal pour un lieu de travail moderne, productif et respectueux de l'environnement.



















Technologie IPS



Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.



USB-C



Avec un câble, vous pouvez charger votre ordinateur portable, connecter la vidéo (mode DP-alt) et vous connecter à vos périphériques via le HUB USB 3.0 intégré.



WQHD



Avec une WQHD résolution de 2560 x 1440 points, votre moniteur LCD est prêt pour afficher tous types d’images Haute Définition. Ceci signifie que vous avez une plus grande surface visible (environ 77 % de plus) par rapport à un moniteur à la FHD définition de 1920 x 1080 points.



L’image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue



La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l’émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.



Haut-parleurs



Ce moniteur LED est équipé de deux haut-parleurs stéréo de qualité.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 16 mars 2023. Le prix sera de : 299.90 euros.



