Pure Storage annonce un monstrueux SSD NVMe de 300 To à très grande capacité dont la date de lancement est prévue pour 2026.







Pure Storage, fabricant de disques durs à état solide All-flash array (AFA) basés sur la technologie des modules DirectFlash (DFM), a annoncé au site Web Blocks & Files que la société prévoit de lancer le premier SSD NVMe de 300 To entre 2025 et 2026. Cela poursuit la tendance que le marché du stockage voit avec l'adoption de disques solides plus grands remplaçant les disques durs pour maintenir des zones cruciales, comme les centres de données.







Pure Storage se fixe un objectif sur trois ans pour atteindre les 300 To de SSD, en offrant jusqu'à six fois ce que la concurrence de l'entreprise attend dans le même temps



Alex McMullan, directeur de la technologie de Pure Storage, a présenté la feuille de route que la société suivra pour les DFM et leur expansion au cours des trois prochaines années.







Au cours des deux prochaines années, nous avons l'intention de faire évoluer notre position concurrentielle en matière de disques durs vers un tout nouvel espace. Aujourd'hui, nous livrons des disques de 24 et 48 To. Vous pouvez vous attendre à ... un certain nombre d'annonces de notre part lors de notre conférence Accelerate autour de tailles de disques de plus en plus grandes, avec notre ambition déclarée d'avoir des capacités de disque de 300 To, d'ici ou avant 2026.



Atteindre 300 To dans un SSD semble assez radical par rapport aux autres fabricants de stockage. La feuille de route de Toshiba pour les trois années à venir prévoit que l'entreprise augmente la technologie MAS-MAMR et HAMR de ses disques de stockage pour atteindre une capacité de 40 To.







Un autre acteur de premier plan sur le marché du stockage, Seagate, a l'intention de faire évoluer sa technologie HAMR pour atteindre 50 To d'ici à 2025. L'entreprise espère ensuite atteindre 100 To d'ici à 2030.



Pour les clients... cela ouvre une toute nouvelle gamme de possibilités. Nous admirons donc la persistance des vendeurs de disques durs, mais je ne pense pas qu'ils aient un plan ou un objectif stratégique [qui corresponde à cela].



Toutes les fabriques de puces nous livrent quelque part entre 112 et 160 couches. Tous les fournisseurs de fabs ont un plan et une voie pour atteindre 400-500 couches au cours des cinq prochaines années. Et tout cela nous aidera bien sûr, en soi.



Pour mettre en perspective le projet de Pure Storage d'accéder à 300 To dans son DFM, nous devons examiner ce qui compose la technologie DFM. Un DFM de Pure Storage contient des puces NAND combinées au système d'exploitation propriétaire FlashArray et FlashBlade de l'entreprise, appelé Purity. Le système d'exploitation peut offrir une fonctionnalité de contrôleur flash dans tout le système au lieu d'une seule section. Actuellement, le FlashBlade//E a une capacité de 1,92 PBs. Une fois que la société aura atteint des capacités de SSD de 300 To, le même FlashBlade//E sera en mesure d'atteindre 12 PB.



Nous devrons voir si Pure Storage peut atteindre les grands objectifs de la société sur le marché actuel, en particulier avec les entreprises clientes qui devraient payer cher pour s'adapter à une technologie plus récente. Plusieurs entreprises restent prudentes dans l'état actuel de l'économie mondiale, car les objectifs souhaités par toute entreprise comportent des risques élevés.



WCCFTECH