Les cartes mères Supermicro Gaming sont de retour avec deux nouvelles cartes SUPERO Z790 pour la 13e génération d'Intel.



La division de Supermicro spécialisée dans les cartes mères pour gamers et les boîtiers pour stations de travail, ajoute discrètement deux nouvelles cartes mères pour gamers Intel Z790 pour les processeurs Intel Core de 12e et 13e génération - les C9Z790-CGW et C9Z790-CG. Les deux cartes mères ont des spécifications et des dispositions de circuits imprimés identiques, à l'exception de l'ajout du module Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 sur la carte mère SUPERO C9Z790-CGW.







Les cartes mères SUPERO C9Z790-CGW et C9Z790-CG présentent un ensemble impressionnant de caractéristiques dignes de la construction de PC de jeux et de stations de travail. Les deux cartes mères disposent de deux ports LAN, un port LAN Intel 1 GbE et un port LAN Marvell AQC113 10GbE, parfaits pour les utilisateurs qui ont besoin de capacités de mise en réseau à haut débit.



Supermicro est connu pour ses cartes mères pour serveurs destinées aux applications d'entreprise. Les premières cartes mères pour jeux de la marque SUPERO de Supermicro sont des cartes mères Intel Z390 et Intel X299 en 2018. Supermicro a continué à sortir des cartes mères de jeu basées sur Intel pour chaque nouvelle plateforme Intel sortie, à l'exception de l'Intel Z690. Néanmoins, Supermicro semble être de retour sur le marché des cartes mères pour gamers avec ces deux nouvelles cartes mères.



Caractéristiques principales des Supermicro C9Z790-CGW et C9Z790-CG



- Prend en charge les processeurs Intel Core i9/i7/i5/i3, Pentium et Celeron de 12e/13e génération, LGA 1700 (Intel H Socket), TDP jusqu'à 125W,

- Jeu de puces Intel Z790,

- Supporte jusqu'à 128 Go de mémoire UDIMM non ECC sans tampon 4X DDR5 4400MT/s, 5000+MT/s (OC),

- 2 slots PCIe 5.0 x16 (16/NA ou 8/8) avec protection Armor (disponible uniquement pour les cartes graphiques ou de stockage discrètes),

- 1x PCIe 4.0 x4 M.2 Form Interface 2260/2280/22110,

- 2x PCIe 3.0 x4 M.2 Form Interface 2260/2280/22110,

- Réseau local unique avec Intel PHY i219V (1 GbE),

- Réseau local unique avec Marvell AQC113 (10 GbE).



Supermicro n'a pas publié de communiqué de presse pour les deux cartes mères qui révèlerait des informations sur les prix. Cependant, la Supermicro C9Z790-CG est disponible sur Amazon et Newegg.



Pour en savoir plus, visitez les liens des pages produits ci-dessous :



- Supermicro SUPERO C9Z790-CGW : Cliquez ICI,

- Supermicro SUPERO C9Z790-CG : Cliquez ICI.



