MSI nous propose un nouveau PC portable : Le Katana GF76 12UC-412FR.



Les ordinateurs portables de la série Katana GF sont aussi puissants et robustes que la lame dont ils ont tiré leur nom, et ils sont pensés pour vous offrir des performances extrêmes pendant votre jeu. Le clavier à rétroéclairage rouge du Katana GF76 lui donne également un look agressif et éblouira toutes vos parties.















L'ARCHITECTURE MULTICŒUR RÉINVENTÉE



Grâce aux derniers processeurs Intel® Core™ i7 de 12ème génération, l'ordinateur portable Katana GF76 vous offre un coup de fouet en termes d'amélioration des performances pour tous vos projets multitâches et tous vos jeux les plus exigeants.



DES PERFORMANCES AMÉLIORÉES GRÂCE À L'IA



La technologie NVIDIA DLSS donne un coup d'accélérateur à vos jeux sans en compromettre la qualité d'images. Avec, vous pouvez pousser les réglages et la résolution pour une expérience visuelle optimisée !



UNE EXPÉRIENCE PLUS IMMERSIVE



Considéré comme le Saint Graal des technologies graphiques dans l'industrie des jeux vidéo, le ray tracing permet de simuler le comportement physique de la lumière afin d'offrir un rendu cinématographique en temps réel d'une beauté sans précédent - y compris dans les jeux les plus intenses. Les cœurs RT de 2nde génération lui permettent des performances toujours optimales.



PUISSANCE ET PERFORMANCES



La technologie Max-Q permet de concevoir les PC portables les plus fins, rapides et légers au monde. Elle utilise l'IA pour rendre les ordinateurs portables gaming plus performants que jamais.



UNE VITESSE ET UNE PRÉCISION D'IMAGES SANS PRÉCÉDENT



L'écran de cet ordinateur portable offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz et vous assure des images réalistes et détaillées pour des jeux plus immersifs.



UN REFROIDISSEMENT RÉVOLUTIONNAIRE



Avec le système Cooler Boost 5, le CPU et le GPU disposent tous deux de solutions de refroidissement dédiées. En effet, 2 ventilateurs et 6 caloducs plus larges utilisant une graisse thermique exclusive garantissent une bonne circulation de la chaleur et ainsi une bonne expérience de jeu même lors des moments les plus extrêmes.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 13 mars 2023. Le prix sera de : 1 099.90 euros.



MSI