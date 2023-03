OPTOMA nous propose un nouveau vidéoprojecteur : Le ZW350ST.



Le ZW350ST est l’un des projecteurs Full HD 1080p DuraCore laser Optoma les plus compacts. Ce projecteur de 3500 lumens a été conçu pour fonctionner en continu sans maintenant jusqu’à 30 000 heures tout en proposant un appareil petit et léger lui permettant d’être 34% plus petit que d’autres projecteurs Optoma de la gamme. Ce dernier peut ainsi être installé dans pratiquement toutes les configurations.



Conçu en tenant compte de l’environnement, le ZW350ST réduit la consommation d’énergie jusqu’à 47 % par rapport à un projecteur Optoma à lampe. De plus, la technologie laser permet de préserver la luminosité et la saturation des couleurs plus longtemps, assurant une excellente qualité d’image et une longue durée de vie du produit sans avoir à changer de lampe. Optoma a réduit la taille du projecteur pour réduire les impacts logistiques sur l’environnement, réduire les taux de CO2 et réduire notre empreinte carbone globale. Le ZW350ST fait également partie d’une gamme de produits d’Optoma avec des emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés et réutilisables.



Destiné aux salles de réunion, aux sites d'exposition de taille moyenne, aux événements ou aux salons professionnels, le ZW350ST est doté d'une focale ultra-courte, ce qui permet de le placer à moins de 50cm de n'importe quel mur. Ce projecteur enrichi en fonctionnalités est doté d'un haut-parleur intégré et, pour plus de commodité, d'une connectique RS232 pour la surveillance et le contrôle.























Conçu pour l'avenir



Nous nous engageons à réduire l’empreinte environnementale globale de nos produits afin de protéger au mieux la planète.



La conception de produits durables a été pensée en prenant en compte chaque phase du cycle de vie du produit, de la conception, la fabrication, la logistique, l'utilisation jusqu'à l'emballage.



Technologie permettant d'économiser de l'énergie



Réduit la consommation d’énergie jusqu’à 47% par rapport aux projecteurs à lampe traditionnels.



Empreinte carbone réduite



Produits compacts fabriqués avec moins de matériaux afin de minimiser l’impact environnemental logistique.



Emballages écologiques



Emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés et réutilisables.



Visionner en toute sérénité



Ce projecteur polyvalent associe une haute luminosité et des couleurs éclatantes pour des images réalistes et lumineuses dans n'importe quel environnement. Faites une grande impression avec des présentations plus impressionnantes à tout moment de la journée.



Technologie Laser



Les projecteurs laser Optoma utilisent des lasers de qualité supérieure pour créer une image. Dans une majorité des situations, la luminosité perçue par les projecteurs laser peut être deux fois supérieure à celle d’un modèle traditionnel à lampe. Ils offrent également une meilleure efficacité dans le maintien d’une luminosité constante, une colorimétrie supérieure, un démarrage/arrêt instantanés et une durée de vie extraordinaire de 30 000 heures.



DuraCore



La durée de vie impressionnante est atteinte en utilisant la nouvelle technologie DuraCore d'Optoma, en mettant en place des techniques avancées de refroidissement de la diode laser et un design innovant résistant à la poussière.



Courte Focale



Avec une focale courte, vous pouvez projeter une image de 100 pouces avec le projecteur placé à un peu plus d'un mètre de l'écran ou du mur. Une grande image à une courte distance. Ainsi, vous pouvez placer le projecteur plus près du mur, moins d'ombres pour plus de facilité lors de présentations.



Full HD 1080p



La résolution 1080p vous offre des images précises et détaillées depuis un contenu HD sans réduction d'échelle ou compression, parfait pour regarder des Blu-ray, la diffusion de vidéos HD et jouer aux jeux vidéos.



Compatible avec HDR et HLG



Capable de recevoir et d'afficher du contenu HDR10 et Hybrid Log Gamma (HLG). Ce projecteur Optoma vous permet de voir beaucoup plus de détails et de textures. Les objets semblent plus consistants et plus réalistes et les détails supplémentaires créent une plus grande sensation de profondeur.



Amazing Colours



Réalisez des présentations et des cours captivants et éclatants de couleurs. Les projecteurs Optoma vous offrent une colorimétrie fiable et adaptée à n’importe quel contenu et environnement : des couleurs sRGB précises pour des images aussi vraies que nature. Un mode affichage est également disponible pour répondre à tous les besoins. Une fonctionnalité idéale pour projeter des graphiques ou encore des vidéos.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 13 mars 2023. Le prix sera de : 1 249.90 euros.



OPTOMA