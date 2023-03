Pwnage place la barre très haut avec la souris de jeu Stormbreaker en alliage de magnésium.



Pwnage, un leader de l'industrie des périphériques de jeu haut de gamme, a annoncé aujourd'hui que Stormbreaker, une souris de jeu ultra-légère construite en alliage de magnésium et conçue par des experts pour des performances de jeu maximales, est maintenant disponible en prévente pour 169 Dollars - 179 Dollars sur StormBreaker | Pwnage. Dotée des technologies de jeu les plus récentes et les plus innovantes, Stormbreaker sera livrée en avril 2023.







La souris Stormbreaker a été conçue, élaborée et créée par des experts du jeu pour offrir aux joueurs des performances ultimes, car chaque fonctionnalité intégrée à la souris est optimisée pour le jeu. Son style et son apparence uniques sont réalisés avec un exosquelette en alliage de magnésium de haute qualité dans une forme ergonomique complexe mais ultra-durable. Ne pesant que 53 g, avec la plus faible densité et un rapport résistance/poids optimisé, Stormbreaker est un véritable poids plume, sans compromis sur la taille, la forme, l'équilibre ou les fonctions de la souris.







Construit avec la technologie de capteur réglable brevetée de Pwnage qui offre une précision accrue, un meilleur contrôle de la visée et des performances accrues dans les jeux nécessitant des mouvements de souris rapides et précis. La position optimale personnalisée du capteur offre la plus faible marge d'erreur de suivi, ce qui permet d'augmenter la vitesse et la précision de 14 % et de réduire la déviation de trajectoire lors de la visée de 23 %. Stormbreaker est rempli d'éléments cruciaux pour tout joueur cherchant à prendre l'avantage sur ses concurrents.







"Aucune autre souris de jeu sur le marché ne peut égaler la réactivité, le contrôle, la précision et la vitesse personnalisés de Stormbreaker pour les jeux compétitifs", a déclaré Henry Lai, PDG de Pwnage. "Stormbreaker est un chef-d'œuvre de jeu en alliage de magnésium ; elle relève la barre de ce qui est possible dans une souris de jeu et s'apprête à devenir la souris de choix pour les joueurs de tous niveaux - du débutant au professionnel."







Stormbreaker est armé des dernières innovations en matière de technologie de jeu haute performance pour offrir aux joueurs une nouvelle norme de réactivité. Conçu avec l'unité centrale, le capteur et le récepteur Pyramid à taux d'échantillonnage élevé les plus avancés, Stormbreaker offre une connexion sans fil sans décalage et un taux d'échantillonnage réel de 2000 Hz, soit le double du taux standard de 1000 Hz, ce qui permet aux joueurs de bénéficier d'un temps de réponse et d'un suivi ultimes, éléments vitaux dans toute compétition ou défi de jeu.







Avec une autonomie de 120 heures, elle se recharge rapidement en 60-90 minutes. Les joueurs peuvent être sûrs que leur souris sera performante du début à la fin de la partie. La souris Stormbreaker est conçue avec des matériaux soigneusement sélectionnés et des optimisations de poids à la pointe de l'industrie pour offrir aux joueurs de très hautes performances. Avec un look et un toucher haut de gamme, une forme ergonomique confortable, une conception haute résistance/haute durabilité, des clics à très faible latence, une technologie sans fil sans décalage, un facteur de forme léger et des fonctions brevetées de personnalisation du capteur, la quête de la souris de jeu ultime est terminée.







Les joueurs peuvent personnaliser l'apparence de Stormbreaker en choisissant parmi les couleurs disponibles (noir, blanc, rouge, olive, menthe, bleu et gris), ainsi que parmi les différentes couleurs de grip et les "pieds" situés sous la souris. La souris est livrée avec une garantie d'un an et une garantie de remboursement de 30 jours.



TECHPOWERUP