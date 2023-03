Cooler Master lance le ventilateur phare Mobius 120 OC.



Cooler Master, la marque de composants et de périphériques PC haute performance, lance aujourd'hui son ventilateur de boîtier haut de gamme, le Mobius 120 OC. Doté de fonctionnalités innovantes, le Mobius 120 OC offre non seulement un fonctionnement quasi-silencieux, mais aussi un contrôle total de son fonctionnement.







Le Mobius 120 OC reprend les caractéristiques primées qui ont permis à cette série de ventilateurs de boîtier de se distinguer : Une conception de pales annulaires utilisant des pales de ventilateur interconnectées pour une meilleure rigidité structurelle et un flux d'air dirigé. Pour réduire davantage les vibrations, le ventilateur est doté d'une conception brevetée de montage en coin avec des pieds en caoutchouc pour le maintenir stable et silencieux, tout en atteignant une vitesse de rotation de 3200 ±10%. Et, pour augmenter la durée de vie du ventilateur et réduire les niveaux de bruit, Cooler Master utilise une conception à double roulement à billes. Cette combinaison démontre l'engagement de la société à affiner chaque détail pour un produit final supérieur.



La liste des caractéristiques ne s'arrête pas là. Les ingénieurs de Cooler Master ont également inclus un interrupteur à bascule de vitesse qui permet à l'utilisateur d'ajuster la vitesse du ventilateur pour répondre à n'importe quel besoin informatique qu'il ou elle aborde sans compter sur le logiciel de contrôle du BIOS. Enfin, le moyeu central du moteur est en métal pour améliorer la stabilité et augmenter la durée de vie du ventilateur. Pour couronner le tout, il est couvert par une garantie à vie qui témoigne de la confiance de Cooler Master dans ce ventilateur de boîtier phare.



Série Mobius



Le Mobius 120 OC est une nouvelle addition à la série de ventilateurs de boîtier Mobius de Cooler Master. Après l'introduction du Mobius 120 et du Mobius 120P ARGB en septembre 2022, le fabricant a sorti le Mobius 120P ARGB White et le Mobius 140P ARGB lors du CES 2023 à Las Vegas. Le Mobius 120 OC est le modèle phare de cette gamme, avec un double roulement à billes et une vitesse de rotation qui va jusqu'à 3200 ±10%.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



