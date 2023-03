Présentation du casque de jeu sans fil Logitech G A30 The Mandalorian Edition.



Aujourd'hui, Logitech G, en collaboration avec Lucasfilm Ltd, a annoncé le nouveau casque de jeu sans fil A30 The Mandalorian Edition.







Conçu pour le joueur moderne et le fan ultime, le A30 Wireless The Mandalorian Edition est plus qu'un casque : c'est un objet de collection qui célèbre authentiquement l'un des plus grands phénomènes de la culture pop au monde. Le casque A30 Wireless The Mandalorian™ Edition offre une flexibilité et une mobilité maximales, ainsi que la connectivité LIGHTSPEED Wireless, Bluetooth et audio 3,5 mm de qualité professionnelle de Logitech, pour vous permettre de conquérir la galaxie, que vous jouiez à votre bureau, sur votre canapé ou en déplacement.







Alliant style et confort pour jouer sur tous les appareils et disposant d'un mixage audio personnalisé, l'A30 Wireless The Mandalorian Edition permet aux joueurs, collectionneurs et fans de maîtriser tous les styles de jeu de la galaxie et de chasser sur toutes les plateformes, notamment Xbox Series X|S, Playstation, Nintendo Switch, PC, Mac, iOS et Android.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



"Avec la nouvelle édition A30 Mandalorian, nous sommes fiers d'avoir conçu un casque qui rend hommage à l'héritage du Mandalorian et à la galaxie Star Wars. Nous espérons que les fans l'aimeront autant que nous", a déclaré Peter Kingsley, directeur du marketing de Logitech G.





Fidèle à l'esthétique légendaire de la franchise et reprenant le design épuré du casque A30 original, le casque A30 Wireless The Mandalorian Edition propose des couleurs inspirées de l'acier Beskar pour vous permettre de vous habiller pour la chasse. Le casque est également équipé d'un rembourrage en mousse à mémoire de forme dans les oreillettes et d'un bandeau avec une force de serrage idéale, créant une sensation de facilité, d'équilibre et de sécurité. Des coussinets magnétiques amovibles sont situés sous le casque, offrant ainsi des possibilités de personnalisation complètes.



L'édition spéciale du casque est équipée d'étiquettes de haut-parleur personnalisées présentant le profil de Din Djarin™ - connu des fans sous le nom de Mandalorian - sur l'étiquette de haut-parleur gauche et un sigle du Clan Mudhorn sur l'étiquette de haut-parleur droite. Les joueurs et les fans peuvent découvrir les véritables secrets des Mandaloriens en trouvant de nombreux easter eggs dissimulés inspirés de la série sur le casque.



Ne laissez aucune prime s'échapper avec le design élégant et sans faille du casque A30 Wireless The Mandalorian™ Edition. Équipé à la fois d'un microphone à perche amovible avancé et d'un micro intégré, le casque offre une qualité vocale cristalline. Les haut-parleurs audio de 40 mm de haute qualité offrent de gros booms et une expérience absolument immersive. Améliorez votre expérience de jeu en personnalisant votre égalisation et bien plus encore à partir de l'application mobile Logitech G pour iOS et Android.



Le nouveau casque Logitech G A30 Wireless The Mandalorian Edition bénéficie d'une autonomie de plus de 27 heures, ce qui vous permet de profiter de la liberté sans fil sur toutes les plateformes pendant des jours, et de jouer partout dans la galaxie.



Disponibilité et Prix



Le casque de jeu sans fil Logitech G A30 The Mandalorian Edition est disponible sur LogitechG.com et ASTROgaming.com, ainsi que chez les détaillants internationaux, dont Amazon, à partir du 28 février 2023, au prix de vente conseillé de 249 euros.



VORTEZ