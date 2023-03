TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle carte graphique : La Gainward GeForce RTX 4080 Phoenix GS.







La GeForce RTX 4080 Phoenix GS de Gainward est une carte graphique abordable conçue sur mesure par la société et basée sur le GPU "Ada" de NVIDIA destiné au segment des passionnés. Son nom est un rappel de l'époque du "Golden Sample" (GS) des produits GeForce de Gainward, il y a environ 20 ans, et signifie aujourd'hui "overclocké". La gamme RTX 4080 de Gainward comprend deux lignes de produits distinctes, Phantom et Phoenix, cette dernière étant le produit flashy, flamboyant, doté d'un éclairage LED RVB soigné. Nous avons examiné le Phantom l'année dernière dans le cadre de notre couverture du jour de lancement de la RTX 4080, aujourd'hui nous vous présentons l'examen de la RTX 4080 Phoenix GS de Gainward.







La GeForce RTX 4080 est la deuxième carte graphique la plus rapide de NVIDIA de cette génération, et elle est conçue pour à peu près la même catégorie de joueurs que la RTX 4090 : jouer à fond en résolution 4K Ultra HD, mais à un prix inférieur de près de 25 %, pour un prix de base de 1200 $. Vous pouvez également maximiser des paramètres tels que le ray tracing en temps réel, et utiliser des fonctions telles que la génération d'images DLSS 3 pour jouer à des résolutions encore plus élevées, telles que 5K.



La GeForce RTX 4080 est le successeur de la RTX 3080 "Ampere" et offre 16 Go de mémoire GDDR6X, mais sur un bus mémoire de 256 bits plus étroit que la génération précédente. La nouvelle architecture graphique GeForce "Ada" améliore le sous-système de mémoire au niveau de l'architecture, avec des caches sur puce beaucoup plus grands, de sorte que le GPU peut se contenter d'interfaces de mémoire plus étroites. Le RTX 4080 exploite au maximum le silicium AD103 de 5 nm sur lequel il est basé, avec 9 728 cœurs CUDA, 304 cœurs Tensor, 76 cœurs RT, 304 TMU et 112 ROP. Il permet 76 des 80 SM présents sur l'AD103. Les 16 Go de mémoire GDDR6X tournent à 22,4 Gbps, ce qui donne 717 Go/s de bande passante mémoire.



La Gainward RTX 4080 Phoenix GS présentée aujourd'hui est une carte graphique surcadencée en usine et conçue sur mesure par la société. Malgré ses éléments RVB, les concepteurs ont essayé de réduire au minimum la surface de son enveloppe de refroidissement, en exposant davantage le gros dissipateur thermique à ailettes en aluminium qui se trouve en dessous de ce grand refroidisseur, pour une meilleure ventilation. Le Phoenix GS est livré avec des vitesses overclockées en usine de 2610 MHz boost, par rapport aux 2505 MHz de référence. NVIDIA ayant normalisé l'ATX 12VHPWR avec la série RTX 40, cette carte dispose d'un connecteur à 16 broches d'une capacité théorique de 600 W. Elle est livrée avec un adaptateur conçu par NVIDIA qui convertit trois connecteurs à 8 broches en un connecteur à 16 broches. Gainward a fixé le prix de la GeForce RTX 4080 Phoenix GS à 1350 EUR, soit 1200 USD, ce qui correspond au MSRP de référence de NVIDIA.



Voici la fiche technique :







