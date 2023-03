FSP nous propose une nouvelle alimentation PC : La Hydro PTM PRO ATX 3.0 (PCIe 5.0) 1200W.



L'alimentation FSP Hydro PTM PRO 1200W est destinée aux gamers à la recherche d'un bloc silencieux et performant pour leur configuration. Les nombreuses connectiques permettant de fournir toute la puissance nécessaire à plusieurs cartes graphiques et de nombreux périphériques de stockage.















Excursion de puissance jusqu'à 200 %



Tolérance accrue aux pics de puissance élevés, pour les plateformes PSU compatibles. Pour les PSU 450W, jusqu'à 200% de la puissance nominale du PSU pendant 100μs avec un cycle d'utilisation de 10%.



Application d'un revêtement conforme

Hors humidité, hors poussière et hors taches



Le revêtement conforme qui protège l'alimentation et ses composants internes de la poussière, de l'humidité, des taches. La série Hydro PTM PRO est recouverte d'un revêtement conforme pour garantir des performances fiables dans un environnement difficile et testée pour fonctionner parfaitement même dans une humidité relative de 95%.



Conception entièrement modulaire pour une installation rapide et facile



La conception entièrement modulaire simplifie l'installation et vous permet d'utiliser uniquement les câbles dont vous avez besoin, pour une construction plus propre et plus nette.



Bouton ECO, ventilateur plus silencieux et plus durable



Lorsque le bouton Eco est activé, le bloc d'alimentation fonctionne avec une consommation d'énergie réduite et est silencieux. Le ventilateur de l'alimentation ne fonctionnera pas lorsque l'alimentation est en dessous de 30% de charge pour un état silencieux.



Certification 80 Plus Platinum



La série Hydro PTM Pro est certifiée 80 Plus Platinum, ce qui signifie que vos alimentations consomment moins de chaleur et ont un coût d'exploitation plus faible. Les alimentations sont garanties pour fonctionner à un minimum de 92% d'efficacité à 50% de charge de la puissance nominale de l'alimentation.



Conformité à la norme IEC 62368



Le groupe FSP propose les dernières technologies en matière d'énergie verte et fournit des homologations de sécurité supplémentaires pour que ses alimentations soient en avance sur les changements de réglementation. FSP a mis à niveau la majorité de ses alimentations aux nouvelles normes IEC 62368.



Garantie de 10 ans



FSP s'engage à fabriquer des alimentations de haute qualité et fiables. La série Hydro PTM est couverte par notre garantie de 10 ans.



Supporte les derniers systèmes CPU



L'HYDRO PTM PRO supporte entièrement les systèmes à haute performance, il est conforme aux normes les plus récentes d'Intel, ATX12V V3.0 et EPS12V v2.92.



Protection de sécurité



OVP (protection contre les surtensions), UVP (protection contre les sous-tensions), OCP j (protection contre les surintensités), OPP (protection contre les surtensions), SCP (protection contre les courts-circuits), et OTP (protection contre les surchauffes), un ensemble complet de protections de circuits de garde pour assurer la sécurité de votre matériel.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle sera disponible en date du 15 mars 2023. Le prix sera de : 399.90 euros.



FSP