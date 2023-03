VIEWSONIC nous propose un nouvel écran PC : Le VP3256-4K.



Pensé pour les créatifs, le ViewSonic VP3256-4K offre un rendu des couleurs exceptionnel pour des créations au plus proche de la réalité. Sa couverture sRGB à 100%, certifiée Pantone, assure une reproduction précise des couleurs, brisant les dernières barrières entre votre imagination et votre travail. Ce moniteur est doté d’un port USB-C permettant, en plus du transfert ultra rapide de données, d’y connecter et de charger simplement vos appareils. La conception ergonomique de cet écran vous apporte la flexibilité dont vous avez besoin, et son support pivotable vous permet de le basculer à la verticale, sans efforts, pour qu'il s'adapter au mieux à vos besoins de travail.



















Présentation de la série VP56



L’inspiration vient de l’esprit, mais c'est avec le ViewSonic VP3256-4K qu’on la partage, dans des couleurs éclatantes, précises, et plus vraie que nature, sur un écran QHD aux bordures ultrafines monté sur un pied ergonomique équipé d'un port USB-C. Admirez votre travail, comme il le mérite.



Donnez vie à vos couleurs



Ce moniteur offre une couverture à 100% de l'espace sRGB, répondant aux besoins de l'industrie, pour un maximum de précision dans la production des couleurs. La certification Pantone assure un haut niveau de fidélité dans la reproduction du spectre des couleurs. Le ColorPro VP3256-4K combine ces deux caractéristiques pour offrir la précision dans la reproduction des couleurs dont les créatifs ont besoin pour pleinement exprimer leurs idées.



Précision des couleurs



Avec son Delta E < 2, le ColorPro® VP3256-4K offre une reproduction des couleurs spectaculaire et tellement précise qu'il sera impossible de voir la différence entre celles de la réalité et de vos photos et vidéo.



Qualité dès la première utilisation



Chaque moniteur est pré-étalonné à sa sortie d'usine et vous sera livré accompagné de son certificat d'étalonnage. Ainsi, vous êtes assuré de bénéficier de la meilleure calibration possible, et ce dès votre première utilisation. Nous prenons le temps de calibrer chacun des moniteurs ColorPro pour que vous puissiez profiter de la meilleure qualité d’étalonnage.



Chaque détail a son importance



La grande gamme dynamique du HDR10 vous confère toujours plus de contrôle sur les réglages du gamma de vos projets photos et vidéos. Faîtes ressortir l'éclat des lumières ou la profondeur des ombres grâce aux contrastes accrus et à la richesse des détails.



Grande image, petits détails



Exprimez votre créativité de la plus belle des manières grâce à la 4K UHD (3840 x 2160). Avec plus de huit millions de pixels à l'écran, soit une densité jusqu'à 300 % supérieure à celle des autres moniteurs Full HD, vous ne manquerez plus jamais un détail.



Trouvez l'angle idéal



Pivotable, inclinable, et ajustable en hauteur, le ColorPro VP3256-4K vous permet de trouver votre position de travail idéale. L’Auto Pivot ajustera même automatiquement l’orientation de vos photos lorsque vous basculerez l’écran.



Connectivité de nouvelle génération



Éliminez une fois pour toutes les soucis de câbles emmêlés. La connectivité USB-C permet le transfert de données, de vidéo et d'audio, le tout à partir d'un unique port. Nettoyez votre poste de travail et réduisez le besoin de ports et d'adaptateurs supplémentaires.



Chargement ultra-rapide



Vous ne quitterez plus jamais votre bureau avec des appareils à moitié chargés ! L'USBC-C dispose d'une puissance de 60W permettant de charger tous vos appareils directement depuis votre moniteur, pendant que vous travaillez.



Connectivité polyvalente



Les ports HDMI, DisplayPort et USB-C vous apportent la flexibilité dont vous avez besoin pour connecter tous vos appareils au VP3256-4K.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 08 mars 2023. Le prix sera de : 699.90 euros.



