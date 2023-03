Arctic lance le ventilateur de boîtier P12 MAX.



ARCTIC, l'un des principaux fabricants de refroidisseurs et de composants PC à faible niveau sonore, étend la série de ventilateurs P avec le P12 Max, un nouveau ventilateur haute performance. Contrairement au P12 PWM conventionnel, le P12 Max a une vitesse nettement plus élevée avec des révolutions de 200 à 3300 rpm. Cela en fait le ventilateur de 120 mm le plus puissant d'ARCTIC. Sans charge, il peut même être réduit à l'arrêt si nécessaire.











Avec sa pression statique élevée et son double roulement à billes de haute qualité, le P12 Max est le ventilateur optimal pour les passionnés et les professionnels qui comptent sur des performances maximales et une durée de vie particulièrement longue. Le nouveau ventilateur convient à tous les scénarios et est optimisé pour une utilisation sur les radiateurs et les grilles. Le P12 Max permet d'augmenter considérablement les performances des solutions de refroidissement par air et par eau existantes. Le P12 Max est doté d'une roue de ventilateur fermée pour assurer une rotation à faible vibration. Les coussinets en caoutchouc situés dans les coins absorbent les éventuelles vibrations.











Pour plus d'informations, visitez la page du produit : Cliquez ICI.



Disponibilité



Le nouveau P12 Max est disponible à partir d'aujourd'hui sur Amazon.com, sur eBay.com ainsi que dans les magasins à partir d'un prix de 8.99 Dollars (le PDSF est de 12,99 $).



TECHPOWERUP