Support des claviers Logitech K375s/K780 et des éclairages Litra dans Options+ 1.34.

Après les deux souris MX Anywhere 2 et MX Master fin janvier avec la version 1.32, c'est ce coup-ci au tour de deux claviers Logitech d'ancienne génération de voir leur support ajouté dans le logiciel Options+ et plus précisément dans la version 1.34.







Les claviers multidispositif K375s Multi-Device Wireless Keyboard and Stand Combo et K780 Multi-Device Wireless Keyboard sont en effet désormais configurables dans Options+ et sa nouvelle interface alors qu'ils étaient limités à Options jusqu'à présent.



Le K375s est un clavier sans fil lancé fin 2016 de taille standard qui est axé sur le silence et le confort. Il peut être utilisé avec plusieurs types d'appareils au sein du foyer comme un ordinateur, un smartphone ou une tablette grâce à sa double connectivité Unifying (2,4 GHz) et Bluetooth. Le bouton Easy-Switch permet de basculer d'un appareil à l'autre (jusqu'à trois). Ce clavier K375s présente la particularité d'être fourni avec un support indépendant et universel qui peut accueillir un téléphone ou une tablette avec la bonne inclinaison et non loin du clavier.



Le clavier K780 est un autre grand classique de Logitech tout comme le K375s et a aussi été lancé en 2016 si ce n'est que c'est un modèle compact doté de touches semblables à celles d'un PC portable. Il supporte aussi le récepteur USB Unifying ainsi que la liaison sans fil Bluetooth ce qui lui permet de fonctionner avec tous types d'appareils (Windows, macOS, Chrome OS, iOS, iPadOS, Android). Il dispose également d'un support pour téléphone ou tablette comme le K375s si ce n'est que ce support est directement intégré en haut du clavier.



Mais cette mise à jour 1.34 d'Options+ ne se borne pas au support des claviers K375s et K780 puisque le changelog mentionne également la prise en charge des systèmes d'éclairage Logitech de la gamme Litra dédiés aux configurations de streaming. Il s'agit bien sûr de la lampe de bureau Litra Beam Premium LED Streaming Key Light et du panneau d'éclairage Litra Glow Premium Streaming Light spécialement conçus pour les youtubeurs.



Il est d'ailleurs assez étonnant que Logitech ait ajouté le support de ces deux lampes Litra dans Options+ qui, tout comme Options, est exclusivement dédié depuis son lancement à la personnalisation des claviers et souris. Pour rappel, les éclairages Litra peuvent déjà être configurés depuis les logiciels G HUB mais aussi Tune. Ca ne fait donc qu'une troisième possibilité logicielle pour configurer ces produits ! A voir si toutes les fonctionnalités des lampes Litra sont bien configurables dans Options+ de cette manière (intensité lumineuse, température de couleur, préréglages...).



D'une manière générale, la politique logicielle de Logitech semble maintenant se préciser. Au lieu de réserver un logiciel à une gamme de périphériques bien précise, le constructeur souhaite manifestement maintenant vouloir ajouter le support d'un maximum de périphériques dans ses trois logiciels phares afin de limiter le nombre de logiciels à installer et de répondre au mieux aux besoins de chaque profil d'utilisateur : Options+ pour la bureautique, G HUB pour le gaming et Tune pour le monde professionnel et le télétravail. Pour rappel, depuis quelques jours ce sont les claviers et les souris qui peuvent être configurés depuis le logiciel Tune. À terme, la liste des périphériques supportés par Options+, G HUB et Tune semble bien tendre à s'uniformiser.



Téléchargement



- Application Logitech Options+ 1.34.376143 pour Windows 10/11 : Cliquez ICI.



