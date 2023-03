Le mini-PC PRO DP10 13M de MSI fait son entrée sur le marché des PC avec son design à petit facteur de forme.







MSI a annoncé le mini PC PRO DP10 13M Business and Productivity, doté du processeur Intel Core i7-1360P (spécification la plus élevée) et de la carte graphique Intel Iris Xe (selon le chipset), complétés par le design SoC (System on Chip) d'Intel. Non seulement le MSI PRO DP10 13M Business and Productivity Mini PC est compact, mais avec son logiciel exclusif MSI Cloud Center et sa connectivité Thunderbolt 4, les utilisateurs professionnels et les power users à la recherche d'un petit boîtier seront stupéfaits par ses résultats.







Le PRO DP10 de MSI mesure 1,1 litre de volume et offre une hauteur de 185,5 mm. Avec des options allant jusqu'au processeur Intel Core i7 de 13e génération, délivrant 12 cœurs, et incluant la carte graphique Intel Iris Xe intégrée, les utilisateurs peuvent créer et traiter plusieurs programmes avec plus de puissance et de vitesse que les générations précédentes publiées par MSI. En outre, il prend en charge la mémoire DDR4-3200 SO-DIMM (x2) avec une extension jusqu'à 64 Go.







Plusieurs ports d'E/S sont disponibles, allant d'un port HDMI unique, d'un DisplayPort, d'un port D-Sub (VGA) unique, et d'un puissant port Thunderbolt 4 qui peut supporter des vitesses de transfert allant jusqu'à 40 Gb et des sorties d'affichage allant jusqu'à des résolutions de 8K. De plus, le MSI PRO DP10 offre un support multi-moniteur permettant de connecter jusqu'à quatre moniteurs en même temps au mini PC. MSI fournit également un port USB 3.2 Type-C pour le transfert de données et la connectivité pour les utilisateurs.







MSI permet aux utilisateurs de se connecter à Internet ou au réseau de leur bureau à domicile via le réseau local Ethernet 2,5 Gbps de la série PRO DP10 ou une connectivité Wi-Fi 6E pour une bande passante réduite et des vitesses élevées. Avec la prise en charge de TPM 2.0, les utilisateurs peuvent se sentir en sécurité avec leurs données et informations privées, car le système permet l'utilisation de clés de cryptage pour renforcer la sécurité de ses utilisateurs. Pour la sécurité physique, une fente de verrouillage Kensington est ajoutée au châssis pour aider à éliminer tout vol.







Voici la fiche technique :







MSI inclut le logiciel MSI Cloud Center, propriété de la société, pour transférer les données du mini-PC à votre appareil mobile dans le même réseau pour un partage transparent des photos et des données. Le logiciel permet également de charger et de télécharger plusieurs fichiers simultanément pour améliorer la vitesse de sauvegarde des fichiers. MSI inclut également la populaire suite logicielle MSI Center pour permettre aux utilisateurs de configurer les ressources du processeur afin d'optimiser les performances du travail et de la créativité quotidienne de l'utilisateur.



