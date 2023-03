VIEWSONIC nosu propose un nouvel écran PC : Le VG2748a-2.



ViewSonic VG2748a-2 est un moniteur pc réglable Full HD 27” Pouces avec des caractéristiques favorisant la productivité, notamment la technologie IPS et un design ergonomique avancé pour le bureau moderne. Utilisant la technologie de dalle IPS SuperClear® et une résolution 1080P, le VG2748a-2 offre une image claire et nette quel que soit l'angle de vision. Une conception ergonomique avancée offre la plus large sélection de réglages personnalisables actuellement disponibles pour fournir un confort maximal, y compris le pivotement, l'orientation, le réglage de la hauteur et une impressionnante inclinaison de 40°, qui vous permet d'utiliser le moniteur en position debout et d'avoir des discussions de groupe stratégiques autour de l'écran. Le VG2748a-2 utilise un emballage respectueux de l'environnement et offre une configuration prête à l'emploi rapide et facile grâce au support à dégagement rapide. Les supports pour client cloud à l'arrière du support du moniteur ergonomique, associés aux caractéristiques de conception de la gestion des câbles, rendent le VG2748a-2 parfait pour le déploiement dans des environnements basés sur le cloud. Les options de connectivité polyvalentes comprennent des entrées HDMI, DisplayPort, VGA et USB 3.2.



















Un nouvel angle sur l'ergonomie du lieu de travail



Faites pivoter l'écran jusqu'à +/-60°, l'incliner jusqu'à 40°~-5°, le relever jusqu'à 130 mm ou le faire pivoter de +/-90° pour un affichage en mode portrait. Le VG2748a-2 offre une gamme complète de flexibilité ergonomique pour chaque tâche et flux de travail.



Flexibilité des connexions



Les entrées HDMI, DisplayPort, VGA et USB 3.2 vous permettent de connecter un large éventail de périphériques au VG2748a-2.



Visualisation ininterrompue



Les bords étroits à trois côtés donnent au moniteur un aspect élégant et assurent un affichage ininterrompu dans les configurations à plusieurs moniteurs.



Clarté sous tous les angles



Améliorez la collaboration en groupe grâce à un taux de contraste élevé, une luminosité constante et une qualité d'image inébranlable sous tous les angles avec la technologie de panneau SuperClear IPS.



Audio immersif



Conçu avec deux haut-parleurs intégrés, le VG2748a-2 accentue les incroyables performances de son écran avec un son stéréo immersif pour une expérience multimédia complète.



Technologie avancée de confort visuel



Éliminez la fatigue oculaire et la fatigue après de longues périodes d'utilisation grâce à la technologie Flicker-Free et au filtre de lumière bleue. Accédez facilement aux paramètres via vDisplay Manager et prédéfinissez des niveaux de luminosité et de contraste personnalisés pour différents moments de la journée.



Conception polyvalente du support



Le support polyvalent du VG2748a-2 est équipé d'un kit de montage client compatible à l'arrière du support, ainsi que de fonctions de gestion des câbles qui permettent de garder votre espace de travail propre et sans encombrement. Une poignée de transport se trouve au sommet du support pour assurer la stabilité lors du déplacement du moniteur.



Installation sans effort en 4 étapes simples



Montage instantané sans aucune expertise requise. Il suffit d'ouvrir la boîte, de connecter la base au support à dégagement rapide, de mettre le support en place à l'aide des fentes et de sortir le présentoir entièrement assemblé de la boîte en quelques minutes.



Durabilité environnementale certifiée



Le VG2748a-2 est un produit certifié ENERGY STAR qui permet d'économiser sur les coûts énergétiques tout en réduisant les gaz à effet de serre. L'écran est également certifié TCO pour la durabilité et enregistré en tant que produit EPEAT.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 08 mars 2023. Le prix sera de : 229.90 euros.



VIEWSONIC