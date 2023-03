Firmware 620331WD/624331WD pour le SSD WD_BLACK SN850X et l'erreur NVMe DeviceRaidPort0.







Nous vous informions en janvier de l'existence d'une erreur persistante avec le SSD PCIe 4.0 Western Digital WD_BLACK SN850X qui se produit exclusivement avec le système Windows 11 et que l'on peut généralement observer tout de suite après le démarrage de l'OS, un redémarrage du système ou une sortie de veille.







Cette erreur se matérialise par l'apparition de l'événement ci-dessous dans l'Observateur d'événements de Windows :



- Event ID : 11,

- Source : stornvme,

- The driver detected a controller error on DeviceRaidPort0.



Si la grande majorité des utilisateurs disent ne pas avoir observé le moindre dysfonctionnement du SSD à cause de cette erreur du contrôleur NVMe, certains affirment en revanche que cette erreur va souvent de pair avec un écran bleu (BSOD) ce qui n'a pas encore pu être confirmé vu la diversité des configurations matérielles impactées et puisque ce problème se combine probablement dans ce cas avec un autre bug.



Quoi qu'il en soit, sachez qu'un correctif est enfin disponible ! Western Digital déploie en effet depuis le 25 février 2023 dans le logiciel Dashboard (ou plus exactement dans le WD_BLACK Dashboard) un nouveau firmware pour le SSD WD_BLACK SN850X qui corrige l'erreur DeviceRaidPort0 (ou RaidPort1, RaidPort2... suivant l'emplacement M.2 utilisé par le SSD). Pour les SN850X 1 To et 2 To, ce nouveau firmware est numéroté 620331WD et succède donc aux versions 620281WD et 620311WD. Pour le SN850X 4 To, ce nouveau firmware est numéroté 624331WD en remplacement des versions 624281WD et 624311WD.



D'après plusieurs témoignages, cette erreur disparaît complètement après la mise à jour du firmware en version 620331WD/624331WD et cela que l'on utilise le pilote NVMe de Microsoft (StorNVMe) ou bien un pilote tiers (Crucial/Micron, Phison...). Ca fait du bien de retrouver un Observateur d'événements vierge de toute erreur de ce genre ! A priori aucune baisse de performances n'est observée après la mise à jour.



Contacté par nos soins, Western Digital ne nous a pas encore donné d'explication sur l'origine technique de ce bug ni fourni de changelog qui pourrait éventuellement détailler d'autres améliorations ajoutées par ces versions 620331WD et 624331WD.



Comme d'habitude pour les SSD Western Digital et SanDisk, la mise à jour du firmware se fait grâce à la boîte à outils Dashboard qui permet d'ailleurs d'effectuer différentes autres tâches de maintenance.



SSD Western Digital WD_BLACK SN850X concernés



- WD_BLACK SN850X NVMe SSD with heatsink 1 To (WDS100T2XHE),

- WD_BLACK SN850X NVMe SSD with heatsink 2 To (WDS200T2XHE),

- WD_BLACK SN850X NVMe SSD without heatsink 1 To (WDS100T2X0E),

- WD_BLACK SN850X NVMe SSD without heatsink 2 To (WDS200T2X0E),

- WD_BLACK SN850X NVMe SSD without heatsink 4 To (WDS400T2X0E).



Téléchargement pour Windows 10/11



- Application Western Digital Dashboard 3.8.2.10 : Cliquez ICI,

- Application SanDisk Dashboard 3.8.2.10 : Cliquez ICI.



